После продолжительного блекаута на ЗАЭС возобновили внешнее электроснабжение

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о возобновлении внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС после одного из самых продолжительных блекаутов

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на странице МАГАТЭ.

Во время блэкаута станцию питали через аварийные дизель-генераторы, чтобы обеспечить электроэнергией и охладить шесть реакторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это был 18-й блекаут на ЗАЭС за все время полномасштабной войны. Также он был одним из самых длинных, что "подчеркивает чрезвычайную хрупкость электросети и срочность проведения планового ремонта линий электропередач под защитой соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ".

5 июня вступило в силу локальное перемирие вблизи оккупированной РФ Запорожской АЭС, позволяющее провести критически важный ремонт линии электропередач.

Линия 750 кВ не функционирует уже более двух месяцев, в результате чего Запорожская АЭС была полностью зависима от одной линии 330 кВ для обеспечения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.