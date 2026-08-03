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Румыния закупает электроэнергию из Украины через Молдову

линии электропередач
Румыния закупает электроэнергию из Украины через Молдову

Румынская энергетическая компания Nuclearelectrica закупает электроэнергию из Украины при содействии молдавского поставщика Energocom. Импорт должен покрыть дефицит, возникший после остановки первого энергоблока АЭС Чернаводе, и уменьшить влияние нехватки электроэнергии на рынок Румынии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Nuclearelectrica.

Компания не уточнила объемы закупки, стоимость электроэнергии и сроки ее снабжения.

Nuclearelectrica и Energocom длительно сотрудничают в сфере энергетики. В 2023 году компании подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий взаимную поддержку и усиление устойчивости энергосистем Румынии и Молдовы.

В Nuclearelectrica отметили, что нынешняя ситуация в Румынии и регионе осложнена очень низким уровнем воды в Дунае.

Компания подчеркнула, что в таких условиях долгосрочные партнерства и стабильные коммерческие отношения должны помочь поддерживать работу национальной энергосистемы.

Из-за рекордной засухи и снижения уровня Дуная АЭС "Чернавода" оказалась под угрозой остановки : первый реактор уже отключен, а второму не хватает воды для охлаждения. Чтобы изменить русло и направить воду на станцию, 3 августа военные применили взрывчатку и взорвали скалу Пиржоая.

Автор:
Татьяна Гойденко