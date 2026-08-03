General Motors запустит собственного ИИ-помощника для автомобилей до конца года

Американский автопроизводитель General Motors планирует до конца 2026 запустить собственного виртуального помощника на основе искусственного интеллекта. Новый сервис будет более глубокой интеграцией с системами автомобиля, чем недавно представленный AI-ассистент Gemini от Google.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы CNBC.

Новый помощник будет использовать данные автомобиля, телеметрию и возможности телематической платформы OnStar, чтобы предлагать функции, недоступные универсальным чат-ботам.

Как пояснила директор по управлению продуктами голосовых сервисов и искусственного интеллекта GM Анна Сантос, до конца года компания представит нативного AI-помощника. Он объединит разговорный искусственный интеллект со знаниями об автомобилях концерна и возможностями OnStar.

По ее словам, новый цифровой ассистент будет лучше понимать особенности конкретного транспортного средства, стиль вождения и потребности владельца, который должен упростить ежедневную эксплуатацию автомобиля.

Ограничение универсальных моделей и новые партнерства

В прошлом году GM объявила об интеграции Google Gemini в миллионы автомобилей Cadillac, Chevrolet, Buick и GMC 2022 модельного года и более новых. Gemini позволяет общаться с автомобилем на естественном языке, управлять отдельными функциями (в частности климат-контролем и аудиосистемой), а также поддерживает "живые" голосовые диалоги.

Однако у GM считают, что универсальные AI-модели имеют ограниченные возможности для полноценной работы с автомобильными системами.

Параллельно компания сотрудничает с неназванным разработчиком большой языковой модели по внедрению специализированных функций — в частности, прогнозного технического обслуживания и глубокого анализа телеметрии.

Напомним, ранее сообщалось, что General Motors увольняет сотни IT-работников ради специалистов по искусственному интеллекту. Компания сокращает персонал, чтобы оптимизировать затраты и уволить ресурсы для найма специалистов с навыками в сфере ИИ.