Акции Ford взлетели на 44% благодаря ИИ: почему инвесторы требуют реальных контрактов

Инвесторы ожидают подтверждения того, что интерес к компании Ford Motor Co. на фоне развития технологий искусственного интеллекта обоснован. Акции автопроизводителя растут перед публикацией финансовой отчетности, поскольку рынок рассчитывает на новые детали по партнерским соглашениям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В мае цена акций компании выросла на 44%. Инвесторы рассчитывают, что подразделение по производству систем накопления энергии получит дополнительные заказы из-за роста спроса на электроэнергию для дата-центров ИИ.

Хотя динамика роста замедлилась по сравнению с маем, котировки остаются выше уровня, предшествующего начальному росту. Это происходит несмотря на оговорку аналитиков о том, что энергетическое направление станет прибыльным только через несколько лет.

Аналитик Morgan Stanley Эндрю Перкоко отмечает, что ключевым фактором для рынка станет формирование реального портфеля заказов, который позволит оценить будущие доходы. По его мнению, направление Ford Energy вместе с партнерством с китайским производителем аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. может оцениваться в $10 млрд и привлечь крупных облачных провайдеров.

По оценкам Перкоко, маржинальность энергетического подразделения Tesla почти в два раза превышает показатели ее основного автомобильного бизнеса. Аналогичная тенденция ожидается и для Ford во время зума. Полноценное развертывание системы Ford Energy прогнозируется в 2027 году, а выход на запланированные объемы — с конца 2028 года.

Инвестиции в ИИ и сравнение с конкурентами

Сейчас инвесторы обращают внимание на аналогичные шаги других промышленных компаний:

рынок активно инвестирует в изготовителя специальной техники Caterpillar Inc., а также поставщиков компонентов BorgWarner Inc. и Aptiv PLC на фоне развития технологий автономного транспорта;

в то же время, попытка General Motors Co. войти на рынок накопления энергии через инвестицию в стартап Peak Energy Technologies Inc. не вызывала подобной реакции из-за незначительного размера сделки и отсутствия известного бренда равного CATL.

С момента публикации прошлого отчета в апреле акции Ford выросли на 20%, в то время как акции GM прибавили 14%, а бумаги Stellantis NV потеряли 26%. Впрочем, в своем основном автомобильном бизнесе Ford уступает конкуренту: за последние пять лет акции GM выросли почти на 60%, тогда как Ford — всего на 6,5%.

Второй квартал GM завершила с показателями, превысившими прогнозы аналитиков, повысив годовой прогноз прибыли, что повлекло за собой рост ее акций почти на 9%. По оценкам аналитиков BNP Paribas, Ford вынужден идти на большие риски для укрепления бренда и роста котировок, пока GM опирается на успех основного бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Ford инвестирует 499 млн долларов в завод в Канаде, чтобы нарастить производство двигателей. Концерн и профсоюз Unifor ратифицировали новый коллективный договор, предусматривающий повышение зарплат, выплату бонусов и инвестиции в автомобильное производство в провинции Онтарио.