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Новая опция от ПриватБанка: клиенты смогут самостоятельно продлевать срок оплаты за покупки

оплата частями
Клиенты ПриватБанка смогут сами продлить срок "Оплаты частями" / ПриватБанк

ПриватБанк запустил новую возможность для пользователей сервиса "Оплата частями". Теперь покупатели в интернет-магазинах партнеров банка могут самостоятельно продлевать срок оплаты за покупки, увеличивая количество платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Условия увеличения срока

Раньше продолжительность рассрочки определял только магазин. Теперь клиенты имеют право добавлять дополнительные платежи в пределах двойного количества предложения торговой точки, но не более 25 платежей в целом. К примеру, если магазин предлагает рассрочку на 5 платежей, ее можно продлить еще на 5, что уменьшает ежемесячный взнос почти вдвое.

"Мы учитываем пожелания наших клиентов и знаем, сколь важно для украинцев делать желаемые покупки и контролировать ежемесячную нагрузку на бюджет", - отмечает руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

Стоимость услуги и начисление комиссии

За использование услуги продления "Оплаты по частям" банк берет комиссию 1,9% от стоимости покупки за каждый дополнительный месяц. Начисленная сумма прилагается равномерно к каждому ежемесячному платежу в течение всего срока кредита.

Напомним, в мобильном приложении Приват24 появилась новая функция - сканер IBAN. Этот инструмент предназначен для автоматического заполнения банковских реквизитов, что позволяет пользователям избегать ручного ввода длинных номеров счетов.

Автор:
Татьяна Ковальчук