"Укрзализныця" меняет цены на услуги для грузовых вагонов: детали

АО "Укрзализныця" с 1 августа вводит единую договорную цену на две услуги, связанные с обслуживанием грузовых вагонов. Изменения касаются технического осмотра вагонов после выгрузки с помощью грейферного крана и предоставления повышенного пути для выгрузки силами получателя.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

УЗ меняет правила для грузовых перевозок

АО "Укрзализныця" пересмотрела стоимость двух услуг, касающихся обслуживания грузовых вагонов. Речь идет о техническом осмотре вагона после выгрузки с помощью грейферного крана и предоставления повышенного пути для погрузки грузов силами и средствами получателя.

С 1 августа эти услуги будут предоставляться по единой договорной цене.

Соответствующие изменения будут действовать для производственных подразделений "Службы работы станций" региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Приднепровская железная дорога", "Южная железная дорога", "Одесская железная дорога" и "Донецкая железная дорога".

Также новый порядок будет распространяться на филиалы "Оператор припортовых станций", ЦТС "Лески" и "Центр транспортной сервисной логистики" АО "Укрзализныця".

Напомним, в первом полугодии 2026 года по железной дороге перевезли 74,7 млн т грузов. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основное падение пришлось на руду, уголь и строительные материалы, в то время как перевозка зерна выросла.