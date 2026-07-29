Выручка известного производителя люксовых сумок выросла до €4,1 млрд, несмотря на спад на Ближнем Востоке.

Спрос на дорогие сумки и шелковые платки помог люксовому бренду Hermès увеличить продажи во втором квартале 2026 года. Рост рынков Европы, США и Японии помог компенсировать замедление продаж на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Парижский производитель кожаных изделий сообщил о выручке в размере €4,1 млрд за второй квартал при неизменных валютных курсах. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и соответствует прогнозам аналитиков.

Динамика по регионам и категориям товаров

За три месяца (до конца июня) рост наблюдался на всех ключевых рынках, кроме Ближнего Востока, где на торговлю повлиял конфликт между США и Ираном. Продажи в ближневосточном регионе сократились на 2,4%, что впрочем является улучшением по сравнению с первым кварталом, когда падение составило 5,9%.

В то же время, продажи в Японии и Северной и Южной Америке демонстрировали двузначный рост. Крупнейшее подразделение Hermès, занимающееся кожаными изделиями, увеличило выручку на 10,2% за квартал.

Однако доходы от парфюмерной и косметической продукции под брендом Hermès во втором квартале упали на 9,5%, что вызывает обеспокоенность привлекательностью этой категории для покупателей со средним доходом.

Как отметил исполнительный глава компании Аксель Дюма, Hermès продемонстрировал стабильные результаты в первом полугодии 2026 года и с уверенностью рассчитывает на второе полугодие.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи известного британского бренда выросли на 5% благодаря спросу в США на фоне войны в Иране. Британский люксовый бренд Burberry заявил о росте продаж в первом квартале благодаря высокому спросу в США и Китае, хотя акции компании снизились из-за негативного влияния войны в Иране на туризм и расходы путешественников на Ближнем Востоке.