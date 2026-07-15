Ювелирный бум бренда Cartier помог его владельцу увеличить продажи на 20%

Швейцарский холдинг Richemont, владеющий брендом Cartier, в первом квартале продемонстрировал результаты, значительно превзошедшие ожидания аналитиков. Этому поспособствовал стремительный рост спроса на кольца, браслеты и бусы в Азии и Америке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

На фоне удачного отчета акции Richemont на швейцарской бирже во время предторговой сессии взлетели практически на 8%. Компания выигрывает от накопления капитала в результате роста фондовых рынков, а также высоких доходов работников технологического сектора в США.

В итоге за три месяца до конца июня продажи холдинга, также владеющего часовыми брендами Piaget и IWC, выросли на 20% в постоянных валютах — до 6,33 миллиарда евро. Этот показатель существенно превысил консенсус-прогноз аналитиков, собранный Visible Alpha, ожидавший продажи на уровне 5,90 миллиарда евро.

Ювелирный бум и успех часовых брендов

Главным драйвером роста стало именно ювелирное направление Richemont, в которое входят марки Van Cleef & Arpels, Buccellati и Vhernier. Продажи украшений подскочили сразу на 24%, в то время как рынок прогнозировал значительно более скромный рост — на уровне 13,5%.

Аналитики Bernstein отмечают, что Richemont успешно использует расслоение на рынке роскоши: компания демонстрирует отличные результаты как в сверхдорогом сегменте украшений для самых богатых клиентов, так и в категориях "начального уровня", предлагающих хорошее соотношение цены и качества.

В то же время, часовой бизнес холдинга за отчетный период также показал положительную динамику, увеличив продажи на 8%.

Географический разрез: где покупают больше украшений

Рост продаж Richemont ускорился почти во всех ключевых регионах:

Америка: продажи взлетели на 27% по сравнению с 18% ростом в предыдущем трехмесячном периоде.

Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай: показатели улучшились на 21% (против 14% в предыдущем квартале).

Европа: продажи выросли на 11%.

Ближний Восток: регион смог нивелировать последствия конфликта в Иране — продажи вернулись к росту благодаря высокой активности местных покупателей, компенсировавших падение расходов со стороны туристов.

Напомним, Valentino выпустит облигации на 450 млн евро для погашения банковских долгов. Итальянский модный дом Valentino намерен выйти на рынок частного капитала и продать облигации, чтобы заменить свои текущие банковские обязательства.