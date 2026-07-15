Ювелірний бум бренду Cartier допоміг його власнику збільшити продажі на 20%

Швейцарський холдинг Richemont, який володіє брендом Cartier, у першому кварталі продемонстрував результати, що значно перевершили очікування аналітиків. Цьому посприяло стрімке зростання попиту на каблучки, браслети та намиста в Азії та Америці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

На тлі успішного звіту акції Richemont на швейцарській біржі під час передторгової сесії злетіли майже на 8%. Компанія виграє від накопичення капіталу внаслідок зростання фондових ринків, а також високих доходів працівників технологічного сектору в США.

У підсумку за три місяці до кінця червня продажі холдингу, який також володіє годинниковими брендами Piaget та IWC, зросли на 20% у постійних валютах — до 6,33 мільярда євро. Цей показник суттєво перевищив консенсус-прогноз аналітиків, зібраний Visible Alpha, який очікував продажі на рівні 5,90 мільярда євро.

Ювелірний бум та успіх годинникових брендів

Головним драйвером зростання став саме ювелірний напрям Richemont, куди також входять марки Van Cleef & Arpels, Buccellati та Vhernier. Продажі прикрас підскочили відразу на 24%, тоді як ринок прогнозував значно скромніше зростання — на рівні 13,5%.

Аналітики Bernstein зазначають, що Richemont успішно використовує розшарування на ринку розкоші: компанія демонструє чудові результати як у наддорогому сегменті прикрас для найбагатших клієнтів, так і в категоріях "початкового рівня", що пропонують гарне співвідношення ціни та якості.

Водночас годинниковий бізнес холдингу за звітний період також показав позитивну динаміку, збільшивши продажі на 8%.

Географічний розріз: де купують найбільше прикрас

Зростання продажів Richemont прискорилося майже у всіх ключових регіонах:

Америка: продажі злетіли на 27% порівняно з 18% зростання у попередньому тримісячному періоді.

Азійсько-Тихоокеанський регіон, включно з Китаєм: показники покращилися на 21% (проти 14% у попередньому кварталі).

Європа: продажі збільшилися на 11%.

Близький Схід: регіон зміг нівелювати наслідки конфлікту в Ірані — продажі повернулися до зростання завдяки високій активності місцевих покупців, які компенсували падіння витрат з боку туристів.

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