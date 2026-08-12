Від сонячних станцій до акумуляторів: банки профінансували енергопроєкти у 21 області

Українські банки в межах Меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури розпочали фінансування проєктів з енергонезалежності для бізнесу на 56,1 млрд грн та для населення на 4,3 млрд грн. Загальний обсяг залучених коштів перевищив 60 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати опитування банків-підписантів меморандуму.

Напрями фінансування та залучені потужності

Станом на початок серпня 2026 року банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу з відновлення генерації енергії загальною потужністю 1,938 ГВт. Найбільші обсяги кредитів надано на будівництво сонячних електростанцій, розбудову газових, гідро-, біо- та вітрових установок, а також на придбання генераторів.

Крім об'єктів генерації, банки активно кредитують проєкти зі зберігання енергії та модернізації обладнання:

Системи накопичення та автономії: фінансується створення систем накопичення енергії, купівля інверторів, акумуляторів та модернізація теплообладнання.

Сукупна потужність: сумарна потужність за проєктами збереження та модернізації сягнула 813 МВт.

З урахуванням часткового погашення, станом на серпень 2026 року валовий портфель "енергетичних" кредитів бізнесу становить 36,0 млрд грн, а населення — 3,3 млрд грн. Наразі фінансування енергопроєктів охоплює 21 область України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські банки видали 56 млрд грн кредитів на відновлення енергетики. В межах меморандуму за два роки фінансові установи профінансували проєкти з відновлення генерації потужністю 1,9 ГВт.