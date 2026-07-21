Українські банки вдвічі збільшили кількість бізнес-позичальників за 10 років

Українські банки за останні 10 років після кризи 2014–2015 років наростили кількість активних корпоративних позичальників удвічі — до понад 17 тисяч компаній.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Звіту про фінансову стабільність.

Попри сповільнення економіки та високі воєнні ризики, бізнес зберігає високий попит на позики, а фінансові установи готові його задовольняти. У результаті річні темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля перевищують 30% уже близько року, а загалом триває найдовший за понад 15 років період кредитного зростання.

Ключові тренди кредитування та фінансування галузей

Згідно з даними звіту, кредитна активність охоплює всі групи банків, а темпи приросту їхніх гривневих портфелів є співставними. Оцінки підприємств щодо майбутніх інвестиційних видатків і надалі залишаються позитивними.

Серед головних тенденцій ринку:

Секторальний розподіл: найвищими темпами зростають кредити для переробної промисловості та будівництва, а найбільші обсяги нових позик отримують галузі торгівлі та сільського господарства;

Енергетика: банки активно фінансують енергетичні потужності, переважно надаючи кошти на тривалий строк;

Підтримка ОПК: оборонно-промисловий сектор отримав понад 9 млрд грн за державною програмою в межах Стратегії з розвитку кредитування, а в травні банки підписали Меморандум про фінансування ОПК;

Якість портфеля: понад 70% чистих кредитів надано компаніям із задовільним, міцним або відмінним фінансовим станом. Старі непрацюючі кредити дедалі менше впливають на якість портфеля завдяки виваженим стандартам відбору позичальників.

За даними опитувань щодо умов кредитування, банки прогнозують подальше посилення попиту на кредити, зокрема на відбудову та розширення виробництва.

Нагадаємо, український бізнес у II кварталі 2026 року покращив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців. Відповідний індекс зріс до 107% проти 105,8% у I кварталі.