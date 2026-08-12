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Молдова знизила вартість транзиту українських вантажів залізницею

вагони
Експорт зерна через західні кордони України зріс / Pexels

Молдова надала 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Нові умови діють з 10 серпня і до кінця 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, домовленості досягли за підсумками розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Знижка має зменшити витрати українських експортерів на транспортування вантажів через територію Молдови.

Крім того, з 17 серпня Україна та Молдова змінять маршрут поїзда Київ — Кишинів. За словами Корецького, це має скоротити час трансферу пасажирів до аеропорту Кишинева.

Раніше Україна та Молдова також домовлялися про розширення транспортної співпраці, зокрема щодо додаткових маршрутів для українських вантажів через Молдову до румунського порту Констанца.

Нагадаємо, ще у 2023 році "Укрзалізниця" домовилася про комплексні вантажні перевезення транзитом через Молдову. Тоді компанія уклала договір із молдовським оператором Calea Ferată din Moldova, щоб вантажовідправники могли отримувати послугу за принципом "єдиного вікна".

Автор:
Тетяна Гойденко

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