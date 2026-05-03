"Укрзалізниця" запустила регулярний вантажний сервіс між Румунією та Україною

UZ Cargo Poland
UZ Cargo запустила регулярний вантажний сервіс між Румунією та Україною

Дочірня компанія "Укрзалізниці" UZ Cargo Poland разом із філією "Центр транспортного сервісу "Ліски" запустили регулярний залізничний сервіс між Румунією та Україною. Новий маршрут орієнтований на перевезення вантажів із портів Чорного моря до внутрішніх станцій України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на RAIL.insider.

У межах сервісу вже виконано перевезення великогабаритного вантажу — листового прокату — з румунського порту Констанца до станції Перечин в Україні. Логістика організована через прикордонні переходи Халмеу та Дяково.

Для перевезень використовуються 60-футові фітингові платформи, які дозволяють транспортувати не лише контейнери, а й металопродукцію, зокрема рулонну сталь. Рухомий склад адаптується під різну ширину колії шляхом перестановки візків із 1520 мм на 1435 мм.

У компанії розраховують, що регулярний сервіс розширить можливості перевезень між Україною та країнами ЄС, зокрема через румунські порти, які відіграють ключову роль у експортній логістиці.

Раніше UZ Cargo Poland також виконала перевезення понад 2 тис. тонн нафтопродуктів за маршрутом Моцкава — Ягодин.

Запуск регулярного сервісу посилює альтернативні логістичні маршрути через ЄС і зменшує залежність від перевантажених напрямків.

Додамо, що в кінці березня 2025 року UZ Cargo Poland у партнерстві з MSC Poland та Medlog Poland запустила прямий контейнерний сервіс між польськими портами Гдиня/Гданськ і Києвом.

Про UZ Cargo Poland

UZ Cargo Poland — це польська дочірня компанія "Укрзалізниці", створена для роботи на ринку Європейського Союзу та розвитку міжнародних вантажних перевезень.

Компанія виконує роль оператора, який інтегрує українську залізничну систему з європейською інфраструктурою, зокрема на колії стандарту 1435 мм. Це дозволяє організовувати перевезення безпосередньо в країнах ЄС і зменшувати залежність від перевантаження вантажів на кордоні.

Основні функції UZ Cargo Poland:

  • організація міжнародних вантажних перевезень між Україною та країнами ЄС
  • робота на європейській залізничній мережі як ліцензований перевізник
  • розвиток логістичних маршрутів через Польщу, Румунію та інші країни
  • перевезення контейнерів, металопродукції, нафтопродуктів та інших вантажів

Компанія є частиною стратегії "Укрзалізниці" щодо розширення присутності на європейському ринку після 2022 року. Її створення дозволило запускати регулярні сервіси між портами ЄС і Україною і працювати без посередників на європейських ділянках маршрутів.

Автор:
Тетяна Гойденко