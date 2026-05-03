"Укрзализныця" запустила регулярный грузовой сервис между Румынией и Украиной

UZ Карго Польша
UZ Cargo запустила регулярный грузовой сервис между Румынией и Украиной

Дочерняя компания "Укрзализныци" UZ Cargo Poland вместе с филиалом "Центр транспортного сервиса "Лески" запустили регулярный железнодорожный сервис между Румынией и Украиной. Новый маршрут ориентирован на перевозку грузов из портов Черного моря во внутренние станции Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на RAIL.insider.

В рамках сервиса уже выполнена перевозка крупногабаритного груза – листового проката – из румынского порта Констанца до станции Перечин в Украине. Логистика организована через пограничные переходы Халмэу и Дяково.

Для перевозок используются 60-футовые фитинговые платформы, позволяющие транспортировать не только контейнеры, но и металлопродукцию, в том числе рулонную сталь. Подвижный состав адаптируется под разную ширину пути путем перестановки тележек с 1520 мм на 1435 мм.

В компании рассчитывают, что регулярный сервис расширит возможности перевозок между Украиной и странами ЕС, в частности, через румынские порты, которые играют ключевую роль в экспортной логистике.

Ранее UZ Cargo Poland также выполнила перевозку более 2 тыс. тонн нефтепродуктов по маршруту Моцкава - Ягодин.

Запуск регулярного сервиса увеличивает альтернативные логистические маршруты через ЕС и уменьшает зависимость от перегруженных направлений.

В конце марта 2025 года UZ Cargo Poland в партнерстве с MSC Poland и Medlog Poland запустила   прямой контейнерный сервис   между польскими портами Гдыня/Гданьск и Киевом.

О UZ Cargo Poland

UZ Cargo Poland – это польская дочерняя компания "Укрзализныци", созданная для работы на рынке Европейского Союза и развития международных грузоперевозок.

Компания выполняет роль оператора, интегрирующего украинскую железнодорожную систему с европейской инфраструктурой, в частности на пути стандарта 1435 мм. Это позволяет организовать перевозку непосредственно в странах ЕС и уменьшать зависимость от перегрузки грузов на границе.

Основные функции UZ Cargo Poland:

  • организация международных грузоперевозок между Украиной и странами ЕС
  • работа на европейской железнодорожной сети как лицензированный перевозчик
  • развитие логистических маршрутов через Польшу, Румынию и другие страны.
  • перевозка контейнеров, металлопродукции, нефтепродуктов и других грузов

Компания является частью стратегии "Укрзализныци" по расширению присутствия на европейском рынке после 2022 года. Ее создание позволило запускать регулярные сервисы между портами ЕС и Украиной и работать без посредников по европейским участкам маршрутов.

Автор:
Татьяна Гойденко