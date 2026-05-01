Почти 3 миллиона тонн в месяц: "Укрзализныця" отчитывается о перевозке зерна

Объемы погрузки зерновых в апреле остались стабильными / Depositphotos

С начала апреля "Укрзализныцей" было транспортировано 2,87 млн. тонн зерновых грузов. По сравнению с мартом среднесуточная нагрузка несколько снизилась – на 1,3%, составив 87,5 тыс. тонн.

В целом показатель перевозок за этот период лишь на 1,1% уступает результатам предыдущего месяца, что свидетельствует о стабильности агрологистики, несмотря на незначительные колебания.

Куда едет украинское зерно

Львиная доля перевозок приходится на экспорт. В апреле по железной дороге за границу отправлено 2,57 млн тонн зерна.

Хотя этот объем на 1,7% меньше мартовского показателя, структура логистики остается неизменной.

Ключевые факты о направлениях экспорта:

  • 92% агропродукции вывозится через морские порты;
  • только 8% проходят через западные пограничные переходы.

Напомним, в течение первых 25 суток марта железнодорожные экспортные перевозки зерна выросли на 22% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. При этом среднесуточный показатель в марте составляет 87,9 тыс. тонн, что на 0,8% уступает результатам февраля 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб