Почти 3 миллиона тонн в месяц: "Укрзализныця" отчитывается о перевозке зерна
С начала апреля "Укрзализныцей" было транспортировано 2,87 млн. тонн зерновых грузов. По сравнению с мартом среднесуточная нагрузка несколько снизилась – на 1,3%, составив 87,5 тыс. тонн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.
В целом показатель перевозок за этот период лишь на 1,1% уступает результатам предыдущего месяца, что свидетельствует о стабильности агрологистики, несмотря на незначительные колебания.
Куда едет украинское зерно
Львиная доля перевозок приходится на экспорт. В апреле по железной дороге за границу отправлено 2,57 млн тонн зерна.
Хотя этот объем на 1,7% меньше мартовского показателя, структура логистики остается неизменной.
Ключевые факты о направлениях экспорта:
- 92% агропродукции вывозится через морские порты;
- только 8% проходят через западные пограничные переходы.
Напомним, в течение первых 25 суток марта железнодорожные экспортные перевозки зерна выросли на 22% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. При этом среднесуточный показатель в марте составляет 87,9 тыс. тонн, что на 0,8% уступает результатам февраля 2026 года.