США вводят 25% пошлины на автомобили из ЕС, несмотря на торговое соглашение

Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на автомобили из Европейского Союза до 25%, несмотря на действующее торговое соглашение, которое предусматривало ставку на уровне 15%. Новые тарифы могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Трампа в своей сети Truth Social .

"Исходя из того факта, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза на автомобили и грузовики, импортируемые в Соединенные Штаты. Тариф будет увеличен до 25%", - написал Трамп.

По словам Трампа, решение связано с тем, что ЕС якобы не соблюдает условия договоренностей. Под повышение подпадают как импортируемые в США легковые, так и грузовые автомобили.

Речь идет о рамочном торговом соглашении между США и ЕС, заключенном 27 июля 2025 года в Шотландии, которое зафиксировало базовый уровень пошлин на европейский импорт в США на уровне 15%. Текущее заявление практически означает пересмотр этих условий в одностороннем порядке.

Ранее Европейский парламент уже предусмотрел механизм реагирования на возможное повышение тарифов США.

В частности:

  • возможность приостановки торговых преференций
  • применение "предохранителя" при превышении согласованного уровня пошлин в 15%
  • отложение действия новых условий соглашения в случае невыполнения обязательств США

Кроме того, процесс ратификации соглашения в Европарламенте дважды откладывался на фоне торговых споров и политических заявлений со стороны США.

Повышение пошлин до 25% может оказать существенное влияние на европейский автопром, уменьшить экспорт в США и спровоцировать соответствующие ограничения со стороны ЕС, что усугубляет риск новой торговой эскалации.

США фактически пересматривают условия торгового соглашения с ЕС, что повышает напряжение в трансатлантической торговле и создает риски для автомобильного рынка и экспорта Европы.

По состоянию на середину марта 2026 г. торговая политика президента Дональда Трампа привела к дополнительным расходам автопроизводителей в размере 35,4 миллиарда долларов. Эта сумма накопилась с 2025 года в результате введения новых таможенных тарифов.

Автор:
Татьяна Гойденко