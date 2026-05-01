"Укрзализныця" изменяет правила возврата билетов: новые тарифы и штрафы

"Укрзализныця" со 2 мая изменяет правила возврата билетов на внутренние рейсы, вводя прогрессивную шкалу возмещения стоимости в зависимости от времени до отправления поезда. Соответствующий приказ Министерства развития общин и территорий прошел общественное обсуждение и вступает в силу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Ключевое изменение состоит в том, что чем ближе дата поездки, тем меньшую часть стоимости билета получит пассажир при возвращении. Новая модель заменяет фиксированные сроки продаж на дифференцированный подход, учитывающий фактический период пребывания билета в продаже.

Базовые условия для большинства пассажиров будут выглядеть так:

15–20 дней до отправки — возврат 100% стоимости,

10–14 дней – 90–95%,

5-9 дней - 75%,

1-4 дня - 50%,

менее чем за 24 часа до отправки (но не позднее чем через 1 час после отправки) — возвращается только стоимость плацкарты.

Отдельно предусмотрены исключения военнослужащих Сил обороны Украины. Билеты, приобретенные через приложение "Армия+", можно будет вернуть с возмещением 100% стоимости к моменту отправки поезда.

В компании объясняют, что новая система должна спросить более прогнозируемым и повысить эффективность использования мест в поездах. Ранее возвращенные билеты часто появлялись слишком поздно, что ограничивало возможность их повторной продажи.

Дополнительно изменения направлены на уменьшение практик перепродажи билетов, поскольку возврат в момент становится менее выгодным. Это также должно повысить доходы "Укрзализныци" на фоне роста расходов по восстановлению инфраструктуры и подвижного состава.

Для пассажиров растет финансовый стимул возвращать билеты заранее, тогда как железная дорога получает больше возможностей оперативно перепродавать места и стабилизировать пассажиропоток.

Новая модель возврата билетов делает систему более экономично управляемой для "Укрзализныци", но повышает стоимость позднего отказа от поездки для пассажиров.

Также заметим, что "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование на билеты на сегмент СО.