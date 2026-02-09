Запланована подія 2

Заказ на перевозку: "Укрзализныця" может перейти на европейскую модель финансирования

совещание
Воркшоп по развитию железнодорожной отрасли и финансовой стабильности АО «Укрзализныця» / Минрозвития общин и территорий

"Укрзализныця" может перейти на европейскую модель финансирования. Речь о государственном заказе на пассажирские перевозки (PSO). Это поможет стабилизировать финансовое состояние компании и компенсировать убытки от низких тарифов.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на слова заместителя министра развития общин и территорий Алексея Балесты во время воркшопа, организованного Всемирным банком, ЕБРР и Минразвития.

Балеста представил комплекс возможных краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на развитие отрасли и улучшение финансового состояния "Укрзализныци".

Фото 2 — Заказ на перевозку: "Укрзализныця" может перейти на европейскую модель финансирования
Фото: Алексей Балеста

"Одним из важных шагов для поддержки финансовой стабильности "Укрзализныци" должно стать введение государственного заказа на пассажирские перевозки внутри страны. В первом квартале 2026 года должны представить решение, которое позволит компенсировать разницу между себестоимостью перевозок и действующими тарифами. Это станет первым переходным шагом к полноценной системе PSO в соответствии с европейскими.

Как сообщил председатель наблюдательного совета АО УЗ Гепард Хафер, во время этого мероприятия был представлен План корпоративной трансформации и управления "Укрзализныци", целью которого является следующее:

  1. Финансовая устойчивость.
  2. Разработка и внедрение целевой модели.
  3. Корпоративное управление и добродетель.
  4. Рационализация активов и укрепление баланса.
  5. Доступ к инфраструктуре и взносы в Многолетний инфраструктурный контракт (MAIC)
  6. Пассажирские перевозки (запуск PSO)
  7. Инвестиционная поддержка восстановления/устойчивости.
  8. Цифровая система прозрачности и менеджмента.

Напомним, ранее Балеста заявлял, что АО "Укрзализныця" закончит 2026 с дефицитом бюджета в 38 млрд грн даже после оптимизации расходов на 10,2 млрд грн. Часть убытков покроет госбюджет, остальные из-за повышения тарифов на грузовые перевозки, речь идет только о параметрах и сроках индексации.

Автор:
Светлана Манько