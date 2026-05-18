ЕС меняет правила импорта стали: что ждет Украину
Европейская комиссия заявила, что учтет сложную ситуацию в Украине при подготовке новых ограничений на импорт стали в ЕС, чтобы сберечь возможность украинского экспорта на европейский рынок.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пинью.
ЕС может сократить квоты на импорт стали
По ее словам, Украина остается важным поставщиком стали в ЕС, поэтому Брюссель намерена обеспечить возможность дальнейшего экспорта украинской продукции даже при сокращении общих квот.
В Еврокомиссии подчеркнули, что при определении новых квот будут учитываться особые условия, в которых сейчас находится Украина.
Об экспорте стали
Напомним, Европейский Союз объявил, что с 1 июля сократит квоту на импорт стали на 47% и наложить 50% тарифа на любые дополнительные товары. Это может лишить Украину до 1 млрд. евро экспортной выручки.
Отметим, что меры по сокращению импорта приняли после давления со стороны Испании, Польши и Испании, которые стремились снизить избыточные поставки стали, вызванные перепроизводством Китая.
В Брюсселе объясняют, что новые меры связаны с глобальным перепроизводством стали, создающим дополнительное давление на европейских производителей. При этом квоты для разных стран будут обсуждаться отдельно, а в отношении некоторых государств могут действовать специальные условия.
Напомним, металлургическая отрасль Украины в январе-апреле 2026 сократила производство основных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.