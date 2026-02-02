ЕС планирует запретить импорт российской стали: что известно о новом законопроекте

Евросоюз готовит решительный удар по экономике страны-агрессорки, одновременно должен спасти собственную промышленность. Депутаты Европарламента разработали законопроект, полностью запрещающий импорт стали из России и Беларуси.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Почему это важно сейчас?

Как отмечается в пояснительной записке к документу, европейская сталелитейная отрасль оказалась в затруднительной ситуации. Избыток дешевого импорта и заниженные цены привели к тому, что заводы в ЕС работают на грани убыточности. Поэтому компании вынуждены сокращать персонал и замораживать "зеленые" проекты, которые должны сделать производство экологическим.

"Производство стали является стратегическим приоритетом для Европы. Во времена геополитической неопределенности сила нашей сталелитейной промышленности является ключевой для устойчивости Европы. Сегодня мы сказали "да" продолжению беспошлинной торговли с Украиной и "нет" импорта российской стали в ЕС. Это четкая демонстрация европейской решимости". международной торговли.

Вызовы и термины

Срок действия текущих глобальных защитных норм ВТО по стали истекает 30 июня 2026 года. Если не принять меры, европейские производители стали оставаться беззащитными перед структурным избытком мощностей на мировом рынке.

Окончательное принятие документа ожидается весной 2026 года, что позволит Европе укрепить свою автономию и поддержать украинских производителей вместо российских.

Выплавка стали в Украине.

За прошлый год производство стали в Украине. сократилось на 2,2%, составив в общей сложности 7,40 млн т. Наибольшее падение сектор пережил в летний период. В июле производство упало на рекордные 18,1%, а в июне – на 15,4%.

Несмотря на общий минус, конец года оказался обнадеживающим. В ноябре выплавка стали подскочила на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. В декабре, несмотря на годовой прирост в 9,1%, объемы выплавки просели на 7% по отношению к ноябрю. Январь 2026 также начался бодро — с ростом на 12,3%.