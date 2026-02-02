Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Наличный курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС планирует запретить импорт российской стали: что известно о новом законопроекте

сталь
ЕС намерен запретить импорт российской стали. / Depositphotos

Евросоюз готовит решительный удар по экономике страны-агрессорки, одновременно должен спасти собственную промышленность. Депутаты Европарламента разработали законопроект, полностью запрещающий импорт стали из России и Беларуси.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Почему это важно сейчас?

Как отмечается в пояснительной записке к документу, европейская сталелитейная отрасль оказалась в затруднительной ситуации. Избыток дешевого импорта и заниженные цены привели к тому, что заводы в ЕС работают на грани убыточности. Поэтому компании вынуждены сокращать персонал и замораживать "зеленые" проекты, которые должны сделать производство экологическим.

"Производство стали является стратегическим приоритетом для Европы. Во времена геополитической неопределенности сила нашей сталелитейной промышленности является ключевой для устойчивости Европы. Сегодня мы сказали "да" продолжению беспошлинной торговли с Украиной и "нет" импорта российской стали в ЕС. Это четкая демонстрация европейской решимости". международной торговли.

Вызовы и термины

Срок действия текущих глобальных защитных норм ВТО по стали истекает 30 июня 2026 года. Если не принять меры, европейские производители стали оставаться беззащитными перед структурным избытком мощностей на мировом рынке.

Окончательное принятие документа ожидается весной 2026 года, что позволит Европе укрепить свою автономию и поддержать украинских производителей вместо российских.

Выплавка стали в Украине.

За прошлый год производство стали в Украине. сократилось на 2,2%, составив в общей сложности 7,40 млн т. Наибольшее падение сектор пережил в летний период. В июле производство упало на рекордные 18,1%, а в июне – на 15,4%.

Несмотря на общий минус, конец года оказался обнадеживающим. В ноябре выплавка стали подскочила на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. В декабре, несмотря на годовой прирост в 9,1%, объемы выплавки просели на 7% по отношению к ноябрю.   Январь 2026 также начался бодро — с ростом на 12,3%.

Автор:
Татьяна Ковальчук