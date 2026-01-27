Экспорт украинской стали в 2025 году: рост чугуна и лома компенсирует падение руды

Горно-металлургическая отрасль Украины в 2025 г. продолжила увеличивать присутствие на мировом рынке. Экспорт большинства видов продукции возрос, но поставки стальной руды, полуфабрикатов и труб сократились. Основным драйвером роста стали чугун, лом и плоский и длинный прокат.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует GMK Center.

Металлургия в цифрах

Горно-металлургическая отрасль Украины в 2025 году продолжила укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспорт продукции возрос в большинстве сегментов, в то время как снижение произошло только в поставках железной руды, полуфабрикатов и труб.

Объемы экспорта железной руды сократились на 8% по сравнению с 2024 годом – с 33,7 млн т до 30,99 млн т. Основным импортером стал Китай, куда направлено 16,41 млн т (+8,7% г./г.). Торговля с европейскими странами упала: экспорт в Словакию снизился на 11,4% г./г., до 4,4 млн т, а в Польшу – на 18,1% г./г., до 4,17 млн т./г.

Поставки полуфабрикатов за границу уменьшились на 26,4% г./г, до 1,39 млн т после 1,89 млн т в 2024 году. Основные потребители: Болгария – 461 тыс. т (-22,5% г./г.), Польша – 291 тыс. т (+126,9% г./г.), Турция – 216 тыс. т (+0,3% г./г.).

Экспорт чугуна за год вырос на 53,5% г./г., до 1,98 млн т. Основные рынки: США – 1,33 млн т (+41,6% г./г.), Италия – 416 тыс. т (+346% г./р.) и Турция – 75 тыс. т./-26,

Поставки ферросплавов за границу в 2025 году выросли на 21,4% г./г., до 94 тыс. т. Основные покупатели — Польша (26 тыс. т, +24% г./г.), Турция (20 тыс. т, +33,5% г./г.) и Алжир (21 тыс. т., 2 тыс. т, т. 2 тыс. т, 21 тыс. т, 21 тыс. т, 21 тыс. т.

Экспорт лома черных металлов вырос на 53% г./г., до 449 тыс. т. Польша получила наибольшую долю — 344 тыс. т (+38,2% г./р.), еще 48 тыс. т (+41,7% г./г.) отправили в Грецию, а 20 тыс. т — 20 тыс. т (27 тыс. т). отсутствуют).

Объемы экспорта плоского проката выросли на 11,2% г./г., до 1,82 млн т, а длинного проката — на 45,4% г./г., до 892 тыс. т. Крупнейшие рынки плоского проката: Польша — 744 тыс. т (+19,3% т.+7,7% т.+7,7% г./р. г./г.), Италия - 136 тыс. т (-10,3% г./г.). Длинный прокат больше всего поставляли в Румынию — 233 тыс. т (+93,6% г./г.), Польше — 336 тыс. т (+57,3% г./р.) и Молдову — 108 тыс. т (+31,8% г./р.).

Отгрузки труб сократились на 8,8% г./г., до 465 тыс. т. Основные покупатели: США – 60 тыс. т (-35,2% г./г.), Германия – 40 тыс. т (-20,3% г./г.), Италия – 31 тыс. т (-16,4% г./р./р./г.)

Результаты 2025 показывают неоднородную картину экспорта украинского ГМК. Сокращение поставок железной руды и полуфабрикатов отражает слабость европейского рынка стали, где спрос остается низким из-за стагнации промышленности и высокой себестоимости производства. Переориентация части рудных потоков в Азию не смогла полностью компенсировать падение экспорта в ЕС.

В то же время рост экспорта чугуна, лома и готового проката свидетельствует об адаптации украинских компаний к изменениям спроса и использованию нишевых возможностей на внешних рынках. Активизация поставок в США и страны Центральной и Юго-Восточной Европы поддержала общий объем экспорта, несмотря на ограниченные производственные и логистические возможности.

Динамика экспорта в 2026 г. будет зависеть от возобновления потребления стали в ЕС, торговой политики основных импортеров и способности украинского ГМК сохранять конкурентоспособность в условиях военного времени и усиления глобальной конкуренции.

Напомним, в 2025 году железнодорожные перевозки грузов горно-металлургического комплекса сократились на 3% - до 37 млн т, что для отрасли и "Укрзализныци" означает фактическую стагнацию после резкого роста годом ранее.