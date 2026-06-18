Потери врага по состоянию на 18 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1576 сутки полномасштабной войны составляют 1 388 050 человек.

Потери России в войне на 18 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июня потеряла:

личного состава – около 1388050 (+1370) человек;

танков – 12 038 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 24 779 (+4) ед;

артиллерийских систем – 44 240 (+11) ед;

РСЗО – 1 877 (+3) ед;

средства ПВО – 1431 (+4) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1684(+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) ед;

крылатые ракеты – 4 783 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 108 425 (+431) ед;

специальная техника – 4306 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 216 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

сбито/подавлено 212 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.