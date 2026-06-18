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Потери врага по состоянию на 18 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1576 сутки полномасштабной войны составляют 1 388 050 человек.
Потери России в войне на 18 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июня потеряла:
- личного состава – около 1388050 (+1370) человек;
- танков – 12 038 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 24 779 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 44 240 (+11) ед;
- РСЗО – 1 877 (+3) ед;
- средства ПВО – 1431 (+4) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1684(+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) ед;
- крылатые ракеты – 4 783 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 108 425 (+431) ед;
- специальная техника – 4306 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 216 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
- сбито/подавлено 212 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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