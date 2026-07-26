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Канада может выделить Украине 460 млн долларов на закупку газа

Канада
Канада может выделить Украине 460 млн долларов на закупку газа

Канада может предоставить Украине прямую грантовую поддержку на закупку газа в размере 650 млн. канадских долларов (460,9 долларов США). Финансирование рассматривается в рамках общего пакета канадской помощи Украине в этом году, что должно усилить подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Возможность выделения гранта Шмигаль обсудил во время онлайн-разговора с министром энергетики и природных ресурсов Канады Тимом Ходжсоном. Ключевыми темами переговоров стали поставки газа, подготовка Украины к зиме и сотрудничество в атомной энергетике.

Украина также предложила Канаде создать стратегический маршрут поставки канадского сжиженного природного газа. Речь идет о возможности заключения долгосрочного соглашения в сфере энергетики на 30 лет.

По словам Шмыгаля, Украина стремится диверсифицировать маршруты импорта газа и предлагает канадским поставщикам использовать украинские подземные газохранилища.

В ходе переговоров стороны также обсудили поставки в Украину энергетического оборудования канадского производства.

Отдельным направлением сотрудничества может стать атомная энергетика. Украина заинтересована в канадском опыте развития малых модульных реакторов. Эту тему планируют включить в будущее долгосрочное энергетическое соглашение.

Общая сумма вкладов Канады в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 90 млн канадских долларов.

Напомним, весной Канада выделила еще 33,4 млн. евро (50 млн. канадских долларов) в поддержку энергетического сектора Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко