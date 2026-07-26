Канада может выделить Украине 460 млн долларов на закупку газа

Канада может предоставить Украине прямую грантовую поддержку на закупку газа в размере 650 млн. канадских долларов (460,9 долларов США). Финансирование рассматривается в рамках общего пакета канадской помощи Украине в этом году, что должно усилить подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Возможность выделения гранта Шмигаль обсудил во время онлайн-разговора с министром энергетики и природных ресурсов Канады Тимом Ходжсоном. Ключевыми темами переговоров стали поставки газа, подготовка Украины к зиме и сотрудничество в атомной энергетике.

Украина также предложила Канаде создать стратегический маршрут поставки канадского сжиженного природного газа. Речь идет о возможности заключения долгосрочного соглашения в сфере энергетики на 30 лет.

По словам Шмыгаля, Украина стремится диверсифицировать маршруты импорта газа и предлагает канадским поставщикам использовать украинские подземные газохранилища.

В ходе переговоров стороны также обсудили поставки в Украину энергетического оборудования канадского производства.

Отдельным направлением сотрудничества может стать атомная энергетика. Украина заинтересована в канадском опыте развития малых модульных реакторов. Эту тему планируют включить в будущее долгосрочное энергетическое соглашение.

Общая сумма вкладов Канады в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 90 млн канадских долларов.

Напомним, весной Канада выделила еще 33,4 млн. евро (50 млн. канадских долларов) в поддержку энергетического сектора Украины.