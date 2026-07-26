Правительство России готовится привлечь государственные банки к финансированию бюджетного дефицита, за январь-июнь приблизившегося к 6 трлн рублей. Из-за слабого спроса на обычные гособлигации Минфин РФ планирует разместить бумаги с плавающим купоном на 1,5 трлн рублей, переведя на бюджет риск дальнейшего роста процентных ставок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Мoscowtimes .

Минфин зарегистрировал два выпуска облигаций федерального займа с плавающим купоном:

на 500 млрд. рублей с погашением в 2037 году;

на 1 трлн рублей с погашением в 2042 году.

Аналитики ВТБ считают, что это говорит о подготовке сделок с крупнейшими российскими банками. Основными покупателями таких бумаг обычно становятся крупные кредитные учреждения, в основном государственные.

Флоатеры Минфин РФ обычно размещает крупными пакетами в пределах предварительно согласованных сделок. В ноябре прошлого года с помощью таких облигаций ведомство привлекло 1,7 трлн рублей, а в декабре 2024 года – еще 2 трлн рублей.

Однако два аукциона отменили, один признали несостоявшимся, а единственное успешное размещение принесло бюджету лишь 9 млрд рублей при квартальном плане 1,5 трлн рублей.

По данным Bloomberg, военные расходы России в текущем году могут превысить бюджетный план на 4–5 трлн рублей. Около половины этой суммы Минфин планирует привлечь в виде долга – от 2 до 3 трлн рублей.

По прогнозу Центрального банка РФ, дефицит федерального бюджета по итогам года может возрасти до 8,2 трлн рублей.

Формально покупателями правительственных облигаций являются русские банки, но они могут получать финансирование от Центрального банка РФ через операции репо, используя ОФЗ как залог. По состоянию на 22 июля объем таких сделок достиг 6,243 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,6 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне выносят наличные из банков со скоростью 166 миллионов долларов в день. Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с масштабным оттоком денежных средств, а граждане ежедневно забирают со счетов примерно 13 миллиардов рублей.