Россияне выносят наличные из банков со скоростью 166 миллионов долларов в день

Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком денежных средств. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей (примерно 166 миллионов долларов) в день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Запас бумажных банкнот

По данным Центробанка РФ, в июне объем кэша в обращении увеличился еще на 449,7 млрд. рублей. По сравнению с маем темпы прироста наличных денег в экономике стали больше на 18%: тогда "кэша" в обороте увеличилась на 386,2 млрд рублей.

За февраль-июнь объем наличных денег вырос на 1,903 триллиона рублей. В среднем ежемесячно россияне и бизнес выводили в кэш 380,7 млрд рублей, или 12,6 млрд рублей в день. Нынешний рекордный отток – 607,3 млрд рублей – Центробанк РФ зафиксировал в апреле.

Можно говорить о том, что сформировался устойчивый тренд на обналичивание сбережений, констатирует управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов. Бизнес переходит в серую зону из-за роста налогов, а люди стремятся иметь запас бумажных банкнот в случае отключения интернета.

"Очень тревожный сигнал"

Рост наличных денег в обороте - это "очень тревожный сигнал", заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, выведенные из банковской системы наличные деньги не возвращаются в обращение. "Мы не видим роста инкассации, роста вкладов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличные остаются сегодня на руках у населения", - говорил Скворцов.

Как объясняет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, россияне держат наличные из-за растущей неопределенности — как геополитической, так и макроэкономической: в обществе растет уровень тревожности из-за атак дронов и отсутствия перспектив быстрого завершения войны.

По данным Центробанка РФ, россияне на 1 мая держали в "кэше" 17,7 триллиона рублей ($228,3 миллиарда), что стало рекордной в истории суммой. "Под матрацами" у граждан РФ оказалось 88% наличной денежной массы, которую Центробанк оценивал в 20,09 трлн. рублей на конец апреля.

При этом в Украине по состоянию на 1 января 2026 года в обращении вне банковской системы находилось 926,3 млрд гривен наличных денег. По данным Национального банка Украины, общий объем денежной массы на начало года составил около 4,02 трлн. грн. Таким образом, доля наличных, которые держат украинцы "под подушкой" достигла примерно 23%.