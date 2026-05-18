В скрытой форме: в России уже три месяца продолжается системный банковский кризис

Доля проблемных активов в российском банковском секторе уже превысила 10%. Конкретно этот показатель считается порогом начала системного банковского кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что в русском банковском секторе уже зафиксированы признаки системного кризиса. Как говорится в докладе российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), доля проблемных активов в банковской системе РФ превысила 10%. Именно этот уровень по методологии Международного валютного фонда считается пределом начала системного банковского кризиса. Показатель удерживается выше критического порога уже третий месяц.

В докладе отмечается, что кризис имеет скрытый характер. Ухудшение состояния активов частично маскируется реструктуризацией просроченных кредитов, а также преобладанием государственных банков в финансовой системе. Это, по мнению экспертов, позволяет властям избегать панических настроений среди вкладчиков и поддерживать иллюзию стабильности.

В то же время, экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться. За последний год темпы роста ВВП страны замедлились до 0,4%, а наблюдавшиеся в течение 2025 года негативные тенденции сохраняются и в начале 2026-го.

Еще одним тревожным сигналом явился стремительный рост просроченной дебиторской задолженности между российскими компаниями. Ее объем впервые превысил 8 трлн. рублей, что составляет около 3,8% ВВП РФ. Около половины предприятий в России назвали задержки платежей от партнеров одной из главных проблем в прошлом году.

Экономика России движется к финансовой катастрофе

С начала войны в Украине Россия засекретила некоторые экономические данные, особенно в областях, связанных с внешней торговлей. Но она регулярно сообщает о ключевых показателях, таких как ВВП, инфляция и безработица.

Официальные данные в России обрисовали мрачную картину в этом году: экономика сократилась на 1,8% за первые два месяца, а дефицит федерального бюджета превысил целевой показатель правительства.

В марте немецкая разведывательная служба BND обвинила Москву в сокрытии настоящей цены войны в Украине, заявив, что дефицит бюджета России в 2025 году был на 40% больше, чем официально заявлено, или более 2,36 триллиона рублей (30,5 миллиарда долларов).

Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон заявил в интервью Financial Times, что Россия манипулирует данными, чтобы убедить Запад в том, что ее экономика успешно противостоит санкциям, оценивая, что реальная инфляция была ближе к 15%, чем официально заявленные 6%.

Он считает, что российская экономика в общем-то столкнулась с системными трудностями:

российский ВПК ущербный (кроме производителей дронов),

отрасль коррумпирована и держится на кредитах госбанков.

Шведские аналитики фиксируют ряд индикаторов, которые могут указывать на угрозу банковского кризиса.

Глава разведки убежден, что при нынешнем положении дел российскую экономику ожидает либо долгосрочный упадок, либо шок, что в любом случае обернется для России финансовой катастрофой.

Падение экономики России: прогнозы разошлись с реальностью

Недавно глава Кремля Владимир Путин раскритиковал своих высокопоставленных чиновников и сам признал, что ВВП страны в январе-феврале сократился на 1,8%, включая падение в промышленности и строительстве.

Рост российской экономики в 2025 году замедлился примерно до 1% против 4,9% в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики Центробанка РФ и западных санкций, направленных на ограничение доходов от продажи нефти.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина констатировала, что внешние условия ухудшаются практически постоянно.

При этом россияне начинают ощущать влияние войны против Украины почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.