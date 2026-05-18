У прихованій формі: у Росії вже три місяці триває системна банківська криза

Частка проблемних активів у російському банківському секторі вже перевищила 10%. Саме цей показник вважається порогом початку системної банківської кризи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що у російському банківському секторі вже зафіксовані ознаки системної кризи. Як йдеться у доповіді російського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), частка проблемних активів у банківській системі РФ перевищила 10%. Саме цей рівень за методологією Міжнародного валютного фонду вважається межею початку системної банківської кризи. Показник утримується вище критичного порога вже третій місяць поспіль.

У доповіді зазначається, що наразі криза має прихований характер. Погіршення стану активів частково маскується реструктуризацією прострочених кредитів, а також переважанням державних банків у фінансовій системі. Це, на думку експертів, дозволяє владі уникати панічних настроїв серед вкладників і підтримувати ілюзію стабільності.

Водночас економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватися. За останній рік темпи зростання ВВП країни сповільнилися до 0,4%, а негативні тенденції, які спостерігалися протягом 2025 року, зберігаються і на початку 2026-го.

Ще одним тривожним сигналом стало стрімке зростання простроченої дебіторської заборгованості між російськими компаніями. Її обсяг уперше перевищив 8 трлн рублів, що становить близько 3,8% ВВП РФ. Майже половина підприємств у Росії назвали затримки платежів від партнерів однією з головних проблем минулого року.

Економіка Росії рухається до фінансової катастрофи

З початку війни в Україні Росія засекретила деякі економічні дані, особливо в сферах, пов'язаних із зовнішньою торгівлею. Але вона регулярно повідомляє про ключові показники, такі як ВВП, інфляція та безробіття.

Офіційні дані в Росії змалювали похмуру картину цього року: економіка скоротилася на 1,8% за перші два місяці, а дефіцит федерального бюджету перевищив цільовий показник уряду.

У березні німецька розвідувальна служба BND звинуватила Москву у приховуванні справжньої ціни війни в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету Росії у 2025 році був на 40% більшим, ніж офіційно заявлено, або понад 2,36 трильйона рублів (30,5 мільярда доларів).

Начальник шведської військової розвідки Томас Нільссон заявив в інтерв'ю Financial Times, що Росія маніпулює даними, щоб переконати Захід, що її економіка успішно протистоїть санкціям, оцінюючи, що реальна інфляція була ближчою до 15%, ніж офіційно заявлені 6%.

Він вважає, що російська економіка загалом зіткнулася із системними труднощами:

російський ВПК збитковий (крім виробників дронів),

галузь корумпована та тримається на кредитах держбанків.

Шведські аналітики фіксують низку індикаторів, які можуть вказувати на загрозу банківської кризи.

Глава розвідки переконаний, що за нинішнього стану справ російську економіку чекає або довгостроковий занепад, або шок, що в будь-якому випадку обернеться для Росії фінансовою катастрофою.

Падіння економіки Росії: прогнози розійшлися з реальністю

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін розкритикував своїх високопосадовців і сам визнав, що ВВП країни у січні–лютому скоротився на 1,8%, включаючи падіння у промисловості та будівництві.

Зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики Центробанку РФ та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти.

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна констатувала, що зовнішні умови погіршуються "практично постійно".

При цьому росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.