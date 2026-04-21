Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Економіка Росії рухається до фінансової катастрофи: Кремль фальсифікує статистику

Реальна інфляція в Росії близька до 15% / Depositphotos

Голова шведської розвідки Томас Нільссен заявив, що реальна інфляція у Росії близька до 15%, а не до офіційних цифр 5,86%, а російська економіка рухається до фінансової катастрофи.

Як пише Delo.ua, про це він заявив у інтерв'ю Financial Times.

За його словами, російський Центробанк занижує інфляцію щонайменше на 10%, а дефіцит бюджету — на $30 млрд.

Загроза банківської кризи

Шведські аналітики фіксують низку індикаторів, які можуть вказувати на загрозу банківської кризи.

При цьому, за даними розвідки, Росія систематично фальсифікує економічну статистику, щоб переконати західних союзників України у стійкості своєї економіки до військових витрат і санкцій.

Нільссен вважає, що російська економіка загалом зіткнулася із системними труднощами:

  • російський ВПК збитковий (крім виробників дронів), 
  • галузь корумпована та тримається на кредитах держбанків.

Глава розвідки переконаний, що за нинішнього стану справ російську економіку чекає або довгостроковий занепад, або шок, що в будь-якому випадку обернеться для Росії фінансовою катастрофою.

Падіння економіки Росії: прогнози розійшлися з реальністю

Минулого тижня очільник Кремля Володимир Путін розкритикував своїх високопосадовців і сам визнав, що ВВП країни у січні–лютому скоротився на 1,8%, включаючи падіння у промисловості та будівництві.

Зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики Центробанку РФ та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти.

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна констатувала, що зовнішні умови погіршуються "практично постійно".

При цьому росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.

Російська економіка, яка протягом кількох років забезпечувала величезні військові витрати, перебуває на межі серйозного фінансового виснаження. Експерти прогнозують, що вже у 2026 році Росія може зіткнутися з глибокою фінансовою кризою через дефіцит коштів та потенційні проблеми у банківській системі.

Автор:
Світлана Манько