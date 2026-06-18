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Курс валют на 18 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, водночас євро подешевшало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.06.2026 (четвер).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,81 грн (+3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,93 грн (-1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,24 грн (-0 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,85/44,95
Євро 52,20/52,37
Злотий 12,15/12,28

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,30/44,90 51,30/52,35
Ощадбанк 44,55/ 45,00 51,80/52,35 11,60 / 12,45
ПУМБ 44,50/45,10 51,90/52,40
Укргазбанк 44,55/ 45,00 51,80/52,40 11,60 / 12,45
Райффайзен 44,65/ 45,03 51,50 / 52,35

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько