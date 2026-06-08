Долар б’є рекорди: чи здатен НБУ втримати курс гривні

Український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Чого чекати від курсу, у коментарі Delo.ua розповіли фінансовий аналітик Андрій Шевчишин та директор департаменту фінансових ринків “Глобус банку” Тарас Лєсовий.

Як змінився курс за перший тиждень червня

Для детальнішого аналізу змін на валютному ринку згадаємо, з якого рівня Україна розпочинала тиждень. Станом на 31 травня курс долара та євро становив:

1 долар США – 44,26 грн;

1 євро – 51,43 грн.

Вже на 8 червня Національний банк встановив такий офіційний курс:

1 долар США – 44,36 грн (+10 коп. порівняно з 31 травня);

1 євро – 51,64 грн (+21 коп. порівняно з 31 травня).

В обмінниках готівковий долар сьогодні торгується в діапазоні 44,20-44,30 грн, а євро – 51,70-51,85 грн.

Водночас, за словами Тараса Лєсового, навіть з урахуванням воєнних ризиків і ситуації в енергетиці передумов для різкого послаблення гривні наразі недостатньо.

Червень – місяць сезонного укріплення гривні

Червень традиційно є сприятливим місяцем для гривні, адже за останні 26 років вона зміцнювалася в цей період у 21 випадку. Це пов’язано зі стартом агросезону, сезоном відпусток і зниженням ділової активності, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Сьогодні ситуацію додатково підтримують міжнародна фінансова допомога та жорстка політика Нацбанку. З огляду на це аналітик виділяє три сценарії до кінця місяця:

У базовому сценарії гривня триматиметься в межах 44-45 грн за долар завдяки сезонним факторам і міжнародній допомозі. Євро при цьому коливатиметься в діапазоні 51-51,90 грн. Оптимістичний сценарій: за умови надходження міжнародної допомоги та м’якої риторики ФРС долар може опуститися нижче 44 грн. Песимістичний сценарій: затримка допомоги, зростання безпекових ризиків або висока ціна нафти. У такому випадку девальвація буде контрольованою і не перевищить 1%.

Андрій Шевчишин підкреслює, що завдяки діючим валютним обмеженням та активному контролю з боку НБУ різких коливань курсу очікувати не варто.

Історичний максимум долара – як на це реагують українці

Минулого тижня валютний ринок оновив рекорди: 3 червня офіційний курс піднявся до 44,30 грн, а 4 червня – до 44,34 грн за долар.

Самі по собі історичні максимуми здебільшого мають психологічний ефект і активно підсилюються інформаційним фоном у медіа, що може підвищувати напругу на ринку. Водночас попит на валюту наразі залишається відносно стабільним.

Як зазначає Андрій Шевчишин, населення традиційно залишається нетто-покупцем готівкової валюти та нетто-продавцем безготівкової. Після березня, коли чистий попит на готівку сягнув 14-місячного максимуму на тлі девальвації, подорожчання пального та товарів, у квітні він знизився до 31-місячного мінімуму. У травні ринок повернувся до звичних рівнів.

Тарас Лєсовий додає: головним емоційним тригером для ринку залишається війна. Адже у періоди загострення попит на валюту зростає. На це реагують обмінники, підвищуючи курс. Це впливає і на поведінку обмінників, однак такі коливання є короткостроковими, а не стійким трендом.

Чи може НБУ послаблювати гривню для підтримки бюджету

На думку Андрія Шевчишина, можливості НБУ впливати на курс існують, але кожне таке рішення має комплексні економічні наслідки:

“Так, НБУ технічно може спеціально послаблювати гривню. Але не все так просто. Стимуляція експорту через девальвацію з одного боку призводить до зростання вартості імпорту, інфляції та вартості обслуговування зовнішнього боргу – з іншого. Це не дорога з одностороннім рухом.

Він додав, що наслідки потрібно ретельно зважувати, і вони можуть виявитися гіршими за потенційні вигоди, особливо зараз, коли імпорт є критичним для підтримки армії та функціонування країни.

Які ризики зберігаються для валютного ринку

Ризики у червні залишаються традиційними: затримки фінансової допомоги, ескалація бойових дій, зростання цін на енергоносії та глобальна волатильність. На думку експертів, базовий сценарій на найближчі тижні – контрольовані коливання без різких обвалів.

Проте Тарас Лєсовий окремо звертає увагу на ситуацію з пальним у світі. Збереження воєнної напруги на Близькому Сході створює ризики для вартості енергоресурсів. Для України це може призвести до зростання витрат на імпорт, логістику і виробництво, що посилюють інфляційний тиск.

Нагадаємо, що стабільності гривні у червні сприятиме політика НБУ. За потреби регулятор продовжить виходити на міжбанківський ринок з валютними інтервенціями, щоб стримувати надмірний попит і запобігати різким коливанням курсу.

Водночас на вартість євро в Україні впливатиме ситуація на світових ринках та співвідношення євро до долара.