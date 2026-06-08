Доллар бьет рекорды: способен ли НБУ удержать курс гривны

Украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резких колебаний в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Чего ждать от курса, в комментарии Delo.ua рассказали финансовый аналитик Андрей Шевчишин и директор департамента финансовых рынков Глобус банка Тарас Лесовой.

Как изменился курс за первую неделю июня

Для более детального анализа изменений на валютном рынке вспомним, с какого уровня Украина начинала неделю. По состоянию на 31 мая курс доллара и евро составил:

1 доллар США – 44,26 грн;

1 евро – 51,43 грн.

Уже на 8 июня Национальный банк установил следующий официальный курс:

1 доллар США – 44,36 грн (+10 коп. по сравнению с 31 мая);

1 евро – 51,64 грн (+21 коп. по сравнению с 31 мая).

В обменниках наличный доллар сегодня торгуется в диапазоне 44,20–44,30 грн, а евро – 51,70–51,85 грн.

В то же время, по словам Тараса Лесового, даже с учетом военных рисков и ситуации в энергетике предпосылок для резкого ослабления гривны недостаточно.

Июнь – месяц сезонного укрепления гривны

Июнь традиционно является благоприятным месяцем для гривны, ведь за последние 26 лет она укреплялась в этот период в 21 случае. Это связано со стартом агросезона, сезоном отпусков и снижением деловой активности, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Сегодня ситуацию дополнительно поддерживает международная финансовая помощь и жесткая политика Нацбанка. Учитывая это, аналитик выделяет три сценария до конца месяца:

В базовом сценарии гривна будет держаться в пределах 44-45 грн за доллар благодаря сезонным факторам и международной помощи. Евро будет колебаться в диапазоне 51-51,90 грн. Оптимистический сценарий: при поступлении международной помощи и мягкой риторики ФРС доллар может опуститься ниже 44 грн. Пессимистический сценарий: задержка помощи, рост рисков безопасности или высокая цена нефти. В этом случае девальвация будет контролируемой и не превысит 1%.

Андрей Шевчишин подчеркивает, что благодаря действующим валютным ограничениям и активному контролю со стороны НБУ, резких колебаний курса ожидать не стоит.

Исторический максимум доллара – как на это реагируют украинцы

На прошлой неделе валютный рынок обновил рекорды: 3 июня официальный курс поднялся до 44,30 грн., а 4 июня – до 44,34 грн. за доллар.

Сами по себе исторические максимумы в большинстве своем имеют психологический эффект и активно усиливаются информационным фоном в медиа, что может повышать напряжение на рынке. В то же время, спрос на валюту пока остается относительно стабильным.

Как отмечает Андрей Шевчишин, население традиционно остается нетто-покупателем наличной валюты и нетто-продавцем безналичной. После марта, когда чистый спрос на наличные деньги достиг 14-месячного максимума на фоне девальвации, подорожания горючего и товаров, в апреле он снизился до 31-месячного минимума. В мае рынок вернулся к привычным уровням.

Тарас Лесовой добавляет: главным эмоциональным триггером на рынке остается война. Ведь в периоды обострения спрос на валюту растет . На это реагируют обменники, повышая курс. Это влияет и на поведение обменников, однако такие колебания являются краткосрочными, а не устойчивым трендом.

Может ли НБУ ослаблять гривну для поддержки бюджета

По мнению Андрея Шевчишина, возможности НБУ влиять на курс существуют, но каждое такое решение имеет комплексные экономические последствия:

"Да, НБУ технически может специально ослаблять гривну. Но не все так просто. Стимуляция экспорта из-за девальвации с одной стороны приводит к росту стоимости импорта, инфляции и стоимости обслуживания внешнего долга - с другой. Это не дорога с односторонним движением и это не просто так."

Он добавил, что последствия нужно тщательно взвешивать, и они могут оказаться хуже потенциальных выгод, особенно сейчас, когда импорт критичен для поддержки армии и функционирования страны.

Какие риски сохраняются для валютного рынка

Риски в июне остаются традиционными: задержка финансовой помощи, эскалация боевых действий, рост цен на энергоносители и глобальная волатильность. По мнению экспертов, базовый сценарий на ближайшие недели – контролируемые колебания без резких обрушений.

Однако Тарас Лесовой особо обращает внимание на ситуацию с горючим в мире. Сохранение военного напряжения на Ближнем Востоке создает риск для стоимости энергоресурсов. Для Украины это может привести к росту расходов на импорт, логистику и производство, усиливающие инфляционное давление.

Напомним, что стабильности гривны в июне будет способствовать политика НБУ . При необходимости регулятор продолжит выходить на межбанковский рынок с валютными интервенциями, чтобы сдерживать чрезмерный спрос и предотвращать резкие колебания курса.

В то же время, на стоимость евро в Украине будет влиять ситуация на мировых рынках и соотношение евро к доллару.