- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нацбанк обновляет правила расчета курса гривны и показателей межбанка
Национальный банк предложил изменить подходы к расчету и публикации индикаторов денежного и валютного рынков, а также ввести новый индикатор курса гривны к евро. Регулятор обнародовал соответствующие проекты документов общественного обсуждения.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .
Речь идет об обновлении правил определения индикаторов денежного и валютного рынков, повышении прозрачности расчетов и приближении украинской практики к международным стандартам IOSCO.
Одним из ключевых изменений станет запуск нового индикатора валютного рынка – справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.
Также НБУ предлагает изменить методику расчета:
- официального курса гривны к иностранным валютам, кроме доллара США;
- учетной цены банковских металлов;
- индикаторов денежного рынка.
Отдельно регулятор планирует расширить объем публикуемой информации о межбанковском и валютном рынках.
В частности, Нацбанк хочет ежедневно обнародовать:
- данные о сделках, вошедших в расчет UONIA;
- минимальные и максимальные ставки базового ряда;
- информацию о типе расчета - при обычных или особых условиях;
- данные о сделках, формирующих официальный курс гривны к доллару США и справочные значения валютных курсов.
В НБУ отмечают, что изменения должны повысить репрезентативность и надежность индикаторов валютного и денежного рынка Украины.
Напомним, в начале года НБУ обновил перечень иностранных валют, к которым устанавливается курс гривны.