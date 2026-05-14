Нацбанк обновляет правила расчета курса гривны и показателей межбанка

Национальный банк предложил изменить подходы к расчету и публикации индикаторов денежного и валютного рынков, а также ввести новый индикатор курса гривны к евро. Регулятор обнародовал соответствующие проекты документов общественного обсуждения.

Речь идет об обновлении правил определения индикаторов денежного и валютного рынков, повышении прозрачности расчетов и приближении украинской практики к международным стандартам IOSCO.

Одним из ключевых изменений станет запуск нового индикатора валютного рынка – справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Также НБУ предлагает изменить методику расчета:

официального курса гривны к иностранным валютам, кроме доллара США;

учетной цены банковских металлов;

индикаторов денежного рынка.

Отдельно регулятор планирует расширить объем публикуемой информации о межбанковском и валютном рынках.

В частности, Нацбанк хочет ежедневно обнародовать:

данные о сделках, вошедших в расчет UONIA;

минимальные и максимальные ставки базового ряда;

информацию о типе расчета - при обычных или особых условиях;

данные о сделках, формирующих официальный курс гривны к доллару США и справочные значения валютных курсов.

В НБУ отмечают, что изменения должны повысить репрезентативность и надежность индикаторов валютного и денежного рынка Украины.

Напомним, в начале года НБУ обновил перечень иностранных валют, к которым устанавливается курс гривны.