Нацбанк обновляет правила расчета курса гривны и показателей межбанка

Нацбанк обновляет правила расчета курса гривны / НБУ

Национальный банк предложил изменить подходы к расчету и публикации индикаторов денежного и валютного рынков, а также ввести новый индикатор курса гривны к евро. Регулятор обнародовал соответствующие проекты документов общественного обсуждения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Речь идет об обновлении правил определения индикаторов денежного и валютного рынков, повышении прозрачности расчетов и приближении украинской практики к международным стандартам IOSCO.

Одним из ключевых изменений станет запуск нового индикатора валютного рынка – справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Также НБУ предлагает изменить методику расчета:

  • официального курса гривны к иностранным валютам, кроме доллара США;
  • учетной цены банковских металлов;
  • индикаторов денежного рынка.

Отдельно регулятор планирует расширить объем публикуемой информации о межбанковском и валютном рынках.

В частности, Нацбанк хочет ежедневно обнародовать:

  • данные о сделках, вошедших в расчет UONIA;
  • минимальные и максимальные ставки базового ряда;
  • информацию о типе расчета - при обычных или особых условиях;
  • данные о сделках, формирующих официальный курс гривны к доллару США и справочные значения валютных курсов.

В НБУ отмечают, что изменения должны повысить репрезентативность и надежность индикаторов валютного и денежного рынка Украины.

Напомним, в начале года НБУ обновил перечень иностранных валют, к которым устанавливается курс гривны.

Автор:
Татьяна Гойденко