"Достаточно войны": Зеленский обратился к Путину с предложением двусторонней встречи и полного прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину. В своем обращении украинский лидер призвал российского диктатора "не бояться выйти из войны" и предложил провести прямые двусторонние переговоры на нейтральной территории для честного и финального противостояния.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на текст официального обращения Президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что за 26 лет у власти Путина повестка дня между странами полностью изменилась, а почти половину этого срока глава Кремля провел в войне против Украины.

По словам Президента, несмотря на планы РФ продолжать боевые действия на 2027-2028 годы, ресурсы агрессора существенно сокращаются, а российское общество, чиновники и бизнес демонстрируют очевидную усталость от войны, дефицита топлива и угрозы новой мобилизации.

Конкретные предложения Украины по завершению войны

Владимир Зеленский отметил, что Украина не хочет постоянной войны и предлагает остановить ее в формате прямых двусторонних переговоров, к которым могут присоединиться международные гаранты.

Ключевые пункты мирной инициативы Киева:

Прямая встреча лидеров: Зеленский предлагает определить четкую дату встречи на территории стран, традиционно принимающих такие мероприятия (Швейцария, Турция или страны Арабского мира). При этом варианты с поездками в Киев или Москву отвергаются.

Полное прекращение огня: Украина готова к полному прекращению огня по текущей линии фронта на время переговоров. Мониторинг соблюдения тишины может быть обеспечен США.

Обмен пленными и возвращение депортированных: предлагается провести обмен военнопленными по принципу "всех на всех", а также предпринять серьезные шаги по возвращению вывезенных гражданских лиц и детей.

Утраты РФ и зависимость от союзников

В письме Президент Украины впервые озвучил специфику потерь российской армии, ссылаясь на доклад разведки за май, где зафиксировано более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. По данным украинской стороны, в структуре потерь окупантов 63% составляют именно убитые, и только 37% ранены.

Зеленский также подчеркнул историческое ослабление позиций нынешнего главы России, заметив, что тот стал первым российским правителем, вынужденным обращаться за помощью к Пхеньяну, и теперь впервые в истории России полностью зависит от Китая.

Президент Украины подытожил, что если Кремль откажется от дипломатического урегулирования, Украина продолжит бороться за свое существование при поддержке партнеров, тогда как Путину придется гораздо больше бороться за свое личное выживание из-за внутренней усталости самой России.

Напомним, ранее стало известно, что США вышли из переговоров между Украиной и Россией. Вашингтон официально прекратил участие в переговорном процессе из-за длительного отсутствия прогресса в диалоге и перенес фокус внимания на обострение ситуации вокруг Ирана. В то же время, американская сторона заявила о готовности вернуться к роли посредника в будущем, если стороны продемонстрируют конструктивные результаты.