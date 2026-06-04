"Досить війни": Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією двосторонньої зустрічі та повного припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до очільника Російської Федерації Володимира Путіна. У своєму зверненні український лідер закликав російського диктатора "не боятися вийти з війни" та запропонував провести прямі двосторонні перемовини на нейтральній території для чесного й достойного фіналу протистояння.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на текст офіційного звернення Президента України.

Зеленський наголосив, що за 26 років при владі Путіна порядок денний між країнами повністю змінився, а майже половину цього терміну очільник Кремля провів у війні проти України.

За словами Президента, попри плани РФ продовжувати бойові дії на 2027–2028 роки, ресурси агресора суттєво скорочуються, а російське суспільство, урядовці та бізнес демонструють очевидну втому від війни, дефіциту палива та загрози нової мобілізації.

Конкретні пропозиції України щодо завершення війни

Володимир Зеленський зазначив, що Україна не хоче постійної війни і пропонує зупинити її у форматі прямих двосторонніх перемовин, до яких згодом можуть долучитися міжнародні гаранти.

Ключові пункти мирної ініціативи Києва:

Пряма зустріч лідерів: Зеленський пропонує визначити чітку дату зустрічі на території країн, які традиційно приймають такі заходи (Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу). При цьому варіанти з поїздками до Києва чи Москви відкидаються.

Повне припинення вогню: Україна готова до повного припинення вогню по поточній лінії фронту на час тривання перемовин. Моніторинг дотримання тиші можуть забезпечити США.

Обмін полоненими та повернення депортованих: пропонується провести обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх", а також вжити серйозних кроків для повернення вивезених цивільних осіб і дітей.

Втрати РФ та залежність від союзників

У листі Президент України вперше озвучив специфіку втрат російської армії, посилаючись на доповіді розвідки за травень, де зафіксовано понад 30 тисяч убитих і важкопоранених росіян. За даними української сторони, у структурі втрат окупантів 63% становлять саме вбиті, і лише 37% — поранені.

Зеленський також підкреслив історичне послаблення позицій нинішнього очільника Росії, зауваживши, що той став першим російським правителем, який змушений звертатися по допомогу до Пхеньяна, і тепер уперше в історії Росії повністю залежить від Китаю.

Президент України підсумував, що якщо Кремль відмовиться від дипломатичного врегулювання, Україна продовжить боротися за своє існування за підтримки партнерів, тоді як Путіну доведеться значно більше боротися за своє особисте виживання через внутрішню втому самої Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США вийшли з переговорів між Україною та Росією. Вашингтон офіційно припинив участь у переговорному процесі через тривалу відсутність прогресу в діалозі та переніс фокус уваги на загострення ситуації довкола Ірану. Водночас американська сторона заявила про готовність повернутися до ролі посередника у майбутньому, якщо сторони продемонструють конструктивні результати.