Київ закликав судновласників тимчасово не заходити до російських портів

Україна закликала судноплавні компанії тимчасово призупинити рейси до російських портів у Чорному морі. Причиною назвали погіршення безпекової ситуації та неможливість гарантувати захист суден і їхніх екіпажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МЗС.

Українська сторона звернула увагу на офіційне попередження Росії про небезпеку навігації в її винятковій економічній зоні у Чорному морі. У заяві зазначається, що таке повідомлення може свідчити про підготовку провокацій проти суден, які прямують до російських портів.

Київ також засудив російські атаки на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України. У заяві наголошується, що такі дії створюють ризики для міжнародного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.

Україна заявила, що продовжить забезпечувати судноплавство до українських портів, захищати морські комунікації, портову інфраструктуру та цивільні судна відповідно до права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Зауважимо, Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море через посилення російських атак на порти та комерційні судна. Частина судновласників уникає заходів у район Одеси, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.