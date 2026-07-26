Росії бракує грошей на покриття дефіциту бюджету: уряд звернувся до держбанків

Уряд Росії готується залучити державні банки до фінансування бюджетного дефіциту, який за січень-червень наблизився до 6 трлн рублів. Через слабкий попит на звичайні держоблігації Мінфін РФ планує розмістити папери з плаваючим купоном на 1,5 трлн рублів, переклавши на бюджет ризик подальшого зростання процентних ставок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мoscowtimes.

Мінфін зареєстрував два випуски облігацій федеральної позики з плаваючим купоном:

на 500 млрд рублів із погашенням у 2037 році;

на 1 трлн рублів із погашенням у 2042 році.

Аналітики ВТБ вважають, що це свідчить про підготовку угод із найбільшими російськими банками. Основними покупцями таких паперів зазвичай стають великі кредитні установи, переважно державні.

Флоатери Мінфін РФ зазвичай розміщує великими пакетами в межах попередньо погоджених угод. У листопаді минулого року за допомогою таких облігацій відомство залучило 1,7 трлн рублів, а в грудні 2024 року — ще 2 трлн рублів.

Однак два аукціони скасували, один визнали таким, що не відбувся, а єдине успішне розміщення принесло бюджету лише 9 млрд рублів за квартального плану 1,5 трлн рублів.

За даними Bloomberg, військові витрати Росії цього року можуть перевищити бюджетний план на 4–5 трлн рублів. Близько половини цієї суми Мінфін планує залучити у вигляді боргу — від 2 до 3 трлн рублів.

За прогнозом Центрального банку РФ, дефіцит федерального бюджету за підсумками року може зрости до 8,2 трлн рублів.

Формально покупцями урядових облігацій є російські банки, однак вони можуть отримувати фінансування від Центрального банку РФ через операції репо, використовуючи ОФЗ як заставу. Станом на 22 липня обсяг таких операцій досяг 6,243 трлн рублів, збільшившись від початку року на 2,6 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 166 мільйонів доларів на день. Російська банківська система п'ятий місяць поспіль стикається з масштабним відпливом коштів, а громадяни щодня забирають з рахунків приблизно 13 мільярдів рублів.