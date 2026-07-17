Дефіцит бюджету Росії може перевищити план на понад 1 трлн рублів

Витрати та дефіцит федерального бюджету Росії у 2026 році можуть перевищити офіційні плани більш ніж на 1 трлн рублів, або 12,85 млрд доларів. Це випливає з даних російського урядового бюджетного порталу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За прогнозом, федеральні витрати Росії у 2026 році можуть сягнути 45,11 трлн рублів. У чинному законі про бюджет передбачено 44,07 трлн рублів.

Прогноз доходів при цьому залишається незмінним — 40,28 трлн рублів. За таких умов дефіцит бюджету може становити 4,83 трлн рублів замість 3,79 трлн рублів, або 1,6% ВВП, закладених у бюджеті.

У першому півріччі дефіцит федерального бюджету Росії вже становив 5,73 трлн рублів, або 2,5% ВВП. За даними російського Мінфіну, це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявляв, що дефіцит "дещо" збільшиться порівняно з офіційним цільовим показником. Водночас він стверджував, що це не призведе до суттєвого зростання внутрішніх запозичень.

Зростання бюджетного дефіциту є важливим чинником для монетарної політики Росії. Центробанк РФ неодноразово називав ширший дефіцит одним із головних інфляційних ризиків. Наступного тижня регулятор має вирішити, чи продовжувати знижувати ключову ставку, чи залишити її без змін.

За даними Reuters, дефіцит бюджету Росії також залишатиметься вищим за попередні плани у наступні два роки. Російський Мінфін відклав досягнення нульового первинного дефіциту бюджету, передбаченого фіскальним правилом, до 2029 року.

У 2025 році дефіцит бюджету Росії перевищив офіційний цільовий показник майже вп’ятеро і сягнув 5,7 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це був найвищий рівень із пандемічного 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 166 мільйонів доларів на день. Російська банківська система п'ятий місяць поспіль стикається з масштабним відпливом коштів, а громадяни щодня забирають з рахунків приблизно 13 мільярдів рублів.