$6,4 млрд інвестицій: Sony та TSMC побудують завод сенсорів для роботів та авто

Японська корпорація Sony Group та тайванський напівпровідниковий гігант TSMC ведуть переговори про спільні інвестиції в обсязі 1 трлн єн (близько $6,4 млрд) у будівництво заводу із виробництва сенсорів зображення в Японії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Проєкт реалізуватимуть у префектурі Кумамото на півдні країни. Партнери розраховують розпочати серійне виробництво сенсорів уже в 2029 році.

У рамках спільного підприємства контрольний пакет акцій належатиме чиповому підрозділу Sony — Sony Semiconductor Solutions, тоді як уряд Японії розглядає можливість надання фінансової підтримки проєкту.

Орієнтир на робототехніку та автопілотований транспорт

Спільне підприємство зосередиться на задоволенні зростаючого попиту на сенсори для роботів із штучним інтелектом та автономних автомобілів.

Для Sony ця угода є частиною стратегії збереження лідерства на ринку сенсорів зображення за умов зменшення власних капітальних витрат та перерозподілу ресурсів на інтелектуальну власність — музичні права, кіно та відеоігри.

Sony залишається провідним постачальником сенсорів для Apple, Huawei та Samsung, однак зараз активно розширює присутність в автомобільному секторі та робототехніці.

Для TSMC ця партнерська програма гарантує стабільне завантаження потужностей і зміцнює присутність компанії в Японії.

Нагадаємо, в обмін на зниження мит TSMC інвестує 265 мільярдів доларів у виробництво чипів у США, переносячи критичні технологічні потужності на американський континент.