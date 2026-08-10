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У одному з районів Києва на місяць частково обмежать рух: схема та терміни

ремонт доріг
Дорожники розпочинають поетапний ремонт у Соломʼянському районі / Depositphotos

З 11 серпня до 15 вересня у Соломʼянському районі столиці частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Максима Кривоноса.

  Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор".  

Де саме та коли діятимуть обмеження

Ремонтні роботи проводитимуть фахівці Солом’янського ШЕУ. Оновлення дорожнього покриття відбуватиметься поетапно на ділянці від вулиці Солом’янської до вулиці Преображенської.

  • Період обмежень: з 11 серпня до 15 вересня;
  • Графік робіт: щодня з 08:00 до 18:00.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом.

Фото 2 — У одному з районів Києва на місяць частково обмежать рух: схема та терміни

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва з 8 до 29 серпня частково обмежать рух транспорту бульваром Верховної Ради через ремонт дорожнього покриття. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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