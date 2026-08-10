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В одном из районов Киева в месяц частично ограничат движение: схема и сроки

ремонт дорог
Дорожники начинают поэтапный ремонт в Соломенском районе / Depositphotos

С 11 августа по 15 сентября в Соломенском районе столицы частично будут ограничивать движение транспорта по улице Максима Кривоноса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Где именно и когда будут действовать ограничения

Ремонтные работы будут производить специалисты Соломенского ШЭУ. Обновление дорожного покрытия будет происходить поэтапно на участке от улицы Соломенской до улицы Преображенской.

  • Период ограничений: с 11 августа по 15 сентября;
  • График работ: ежедневно с 08:00 до 18:00.

В коммунальной корпорации призывают водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов по городу.

Фото 2 — В одном из районов Киева в месяц частично ограничат движение: схема и сроки

Напомним, в Днепровском районе Киева с 8 по 29 августа частично ограничат движение транспорта бульваром Верховной Рады из-за ремонта дорожного покрытия.

Автор:
Татьяна Бессараб

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