В одном из районов Киева в месяц частично ограничат движение: схема и сроки

С 11 августа по 15 сентября в Соломенском районе столицы частично будут ограничивать движение транспорта по улице Максима Кривоноса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Где именно и когда будут действовать ограничения

Ремонтные работы будут производить специалисты Соломенского ШЭУ. Обновление дорожного покрытия будет происходить поэтапно на участке от улицы Соломенской до улицы Преображенской.

Период ограничений: с 11 августа по 15 сентября;

с 11 августа по 15 сентября; График работ: ежедневно с 08:00 до 18:00.

В коммунальной корпорации призывают водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов по городу.

Напомним, в Днепровском районе Киева с 8 по 29 августа частично ограничат движение транспорта бульваром Верховной Рады из-за ремонта дорожного покрытия.