Украина наращивает импорт продовольствия из-за границы: какие продукты импортировались больше всего

В январе-июне 2026 года Украина импортировала агропродукции на $4,704 млрд, что на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более половины поставок обеспечили страны Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По словам ведущего научного сотрудника института Богдана Духницкого, на страны ЕС пришлось 54% агропродовольственного импорта - $2,542 млрд.

Из стран Азии Украина закупила агропродукции на $812 млн, или 17,3% от общего объема, из Латинской Америки — на $379 млн, из Африки — на $256 млн.

Крупнейшим поставщиком стала Польша с объемом $568 млн. Далее следуют Германия — $341 млн, Турция — $309 млн, Италия — $221 млн и Нидерланды — $207 млн. В общей сложности десять крупнейших стран-поставщиков обеспечили 52% стоимости аграрного импорта.

Одной из самых крупных товарных групп остаются фрукты и ягоды. Их ввезли на $532 млн, что почти на 13% больше, чем в прошлом. Импорт рыбы, ракообразных и моллюсков также вырос на 13% - до $501 млн.

Закупки алкогольных и безалкогольных напитков увеличились почти на 25% до $461 млн, а импорт молочной продукции, яиц и меда, преимущественно за счет сыров, вырос на 22% до $214 млн.

В то же время, импорт овощей сократился на 30% — до $247 млн. Основными категориями оставались помидоры, капуста, огурцы, картофель и сладкий перец.

Импорт семян и плодов масличных культур вырос на 6% - до $276 млн, кормов для животных и отходов - на 17%, до $264 млн, кофе и чая - на 11%, до $234 млн.

По оценке Духницкого, по итогам 2026 аграрный импорт может обновить свой максимальный показатель. Он связывает это с ростом закупок у ЕС и увеличением поставок по большинству основных товарных групп.

Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8%. Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.