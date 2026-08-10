Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 10 августа

По состоянию на 10 августа 2026 года, в Украине цены на клубнику и черешню держатся на высоком уровне. Стоимость арбузов, яблок, бананов, лимонов и апельсинов осталась без изменений. Цены на голубику и чернику пошли вверх, стремительнее всего подорожала малина.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 10 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 25-50 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 140-170 грн +0% Черешня 115-130 грн -20% Голубика 150-180 грн +6,67% Арбузы 7-10 грн +0% Дыни 20-25 грн +15%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 62,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сбора клубники и черешни уже прошел. Эти ни на клубнику не изменились, ягоду в среднем продают по 150 грн/кг. Стоимость черешни упала на 20% до 115–130 грн/кг.

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягода несколько подорожала (+6,67%), ее отпускают в среднем по 160 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Цены на сливы сохраняют стабильность на уровне около 50 грн/кг, в то время как персики ощутимо подешевели – на 16,67%, в среднем до 100 грн/кг.

Груши подорожали до средней отметки 45 грн/кг, а абрикосы прибавили 8,33% и теперь стоят в пределах 55–80 грн/кг. Больше всего возросла стоимость ягод: черника прибавила 34,62%, а малина подорожала сразу 40%, в результате чего ценник на них сравнялся и достиг 350 грн/кг.

Сейчас в разгар сезон бахчевых культур. Стоимость арбузов остается стабильной — в пределах 7–10 грн/кг, в то время как дыни выросли в цене на 15% и стоят в среднем около 23 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11-20%.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.