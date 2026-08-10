Киев получил 2,5 млрд грн кредита от Ощадбанка: куда пойдут деньги

Ощадбанк открыл Киеву кредитную линию на 2,5 млрд. грн. Эти средства будут направлены на выполнение Плана устойчивости общины и защиту критических объектов от военных угроз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Привлеченный капитал позволит подготовить коммунальные системы города к отопительному периоду 2026/2027 годов, а также снизит риски остановки тепло- и электроснабжения при возникновении чрезвычайных ситуаций или военных угроз.



Директор департамента финансов города Киева Владимир Репик подчеркнул, что это финансирование поступило очень вовремя, ведь в городском бюджете не хватает собственных средств на реализацию инвестиционных энергетических проектов.

Как пояснил заместитель председателя правления Ощадбанка Сергей Черников, банк занимает около 40% рынка муниципального кредитования и считает защиту энергетической системы городов во время войны своим социальным долгом. Учитывая это, финансирование Киеву для укрепления энергетической безопасности накануне зимы предоставили максимально быстро.

Погашение долга рассчитано до 31 декабря 2028г.

Напомним, в рамках выполнения Плана энергостойкости Киева на ремонт внутреннего электрооборудования в жилых домах город выделил 800 млн. грн.