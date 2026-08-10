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Четыре страны ЕС выделили Украине в июле 180 млн евро на энергетику

евро
Четыре страны выделили Украине €180 млн на энергетику / Depositphotos

В июле Фонд поддержки энергетики Украины получил новые взносы от Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Общий объем июльских поступлений составил 180 млн. евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

Закупки оборудования и контракты

Благодаря привлеченному финансированию через механизм Фонда в июле были подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 78,4 млн. евро. Закупки охватывают:

  • силовые трансформаторы и высоковольтное оборудование;
  • системы управления и релейной защиты;
  • резервные источники питания и кабельная продукция;
  • специализированная техника, материалы и комплектующие для восстановления, модернизации и аварийного ремонта энергосетей.

Кроме того, в июле энергетические компании Украины получили критическое оборудование и материалы по ранее заключенным контрактам на сумму 29,4 млн. евро .

Это позволит поддержать стабильную работу системы и повысить надежность инфраструктуры.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что   Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Всего с начала работы Фонда поддержки энергетики Украины в него уже поступило 2,12 млрд евро грантовых средств. Финансовую помощь оказали 39 иностранных спонсоров, среди которых 26 стран-партнеров и 3 международных организации.

В течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.

Ранее сообщалось, что украинский энергосектор требует более 650 млн евро дополнительного финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.

Автор:
Татьяна Бессараб

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