- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Четыре страны ЕС выделили Украине в июле 180 млн евро на энергетику
В июле Фонд поддержки энергетики Украины получил новые взносы от Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Общий объем июльских поступлений составил 180 млн. евро.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .
Закупки оборудования и контракты
Благодаря привлеченному финансированию через механизм Фонда в июле были подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 78,4 млн. евро. Закупки охватывают:
- силовые трансформаторы и высоковольтное оборудование;
- системы управления и релейной защиты;
- резервные источники питания и кабельная продукция;
- специализированная техника, материалы и комплектующие для восстановления, модернизации и аварийного ремонта энергосетей.
Кроме того, в июле энергетические компании Украины получили критическое оборудование и материалы по ранее заключенным контрактам на сумму 29,4 млн. евро .
Это позволит поддержать стабильную работу системы и повысить надежность инфраструктуры.
Фонд поддержки энергетики Украины
Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.
Всего с начала работы Фонда поддержки энергетики Украины в него уже поступило 2,12 млрд евро грантовых средств. Финансовую помощь оказали 39 иностранных спонсоров, среди которых 26 стран-партнеров и 3 международных организации.
В течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.
Ранее сообщалось, что украинский энергосектор требует более 650 млн евро дополнительного финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.