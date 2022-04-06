Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины создали специальный фонд

Энергетическое сообщество приняло решение о создании Фонда энергетической поддержки Украины для противодействия последствиям российского вторжения.

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Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, донорами Фонда станут преимущественно государства-члены Европейского Союза, а также международные компании и корпорации.

Выделенные деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией.

Координировать запросы украинских компаний на проведение соответствующих возобновляемых работ будет Минэнергетики.

При этом процедуру избрания поставщиков будут реализовывать международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.

Предпочтение в закупках будут предоставлять украинским производителям, которые предложат выгодное соотношение цены и качества, а также смогут выполнить заказ в минимальные сроки.

Ранее сообщалось, что Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

В Парижский центр ВАО АЭС переводятся Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС.

С 1989 года по 31 марта 2022 года украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС.

Напомним, ранее Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состояться не ранее 2024 года.

При этом присоединению Объединенной энергосистемы Украины к энергосистеме континентальной Европы не помешали ни обстрелы городов с электростанциями, ни угроза утечки радиации на Чернобыльской АЭС.