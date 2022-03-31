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Экономика Украины сократится на пятую часть из-за войны, - ЕБРР
По данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть в этом году. Затем экономика восстановится в 2023 году, если все пойдет по сценарию с прекращением огня через пару месяцев.
Об этом сообщает Bloomberg.
Прогноз подвержен серьезным рискам ухудшения "в случае эскалации боевых действий или ограничение экспорта газа из России", - говорится в отчете организации.
Если перемирие будет достигнуто в течение нескольких месяцев, то восстановление страны может начаться в 2023 году и экономика вырастет на 23% в следующем году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вторжение России в Украину вызвало наибольший шок, прервав цепочки поставок, ухудшая торговлю энергоносителями и угрожая экспорту продовольствия, так как Украина является ключевым мировым экспортером сельскохозяйственной продукции.
"Сейчас война идет на территориях, которые производят 60% украинского ВВП", – говорится в отчете ЕБРР.
Отмечается, что около 30% украинских предприятий остановили производство, а потребление электроэнергии оценивается на уровне 60% от довоенного уровня.
Кроме того, по прогнозам ЕБРР, экономика России сократится на 10% в этом году и стагнирует в 2023 году.
Отметим, заместитель одного из 24 исполнительных директоров МВФ Владислав Рашкован прогнозировал, что падение украинского ВВП в 2022 году может составить до 35%. Такой вывод он сделал исходя из сегодняшней военной ситуации в Украине и методологии расчета Международным валютным фондом экономического ущерба от военных конфликтов.
При этом официально МВФ пока что прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году лишь на 10%. В свою очередь украинский министр финансов Сергей Марченко уже также сделал куда более пессимистический прогноз, что величина падения ВВП страны в нынешнем году может составить от трети до половины.
Отметим, потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь в будущем составляют более $1 трлн.