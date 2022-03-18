По методологии МВФ, Украина в 2022 году утратит до 35% ВВП - представитель фонда

Исходя из сегодняшней военной ситуации в Украине и методологии расчета Международным валютным фондом экономического ущерба от военных конфликтов, падение украинского ВВП в текущем году может составить до 35%.

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Об этом сказал в интервью "НВ Бизнес" заместитель одного из 24 исполнительных директоров МВФ Владислав Рашкован, ранее работавший заместителем главы Национального банка Украины.

"Исходя из похожих военных конфликтов, у МВФ есть методология расчета предварительных потерь. По ней, Украина утратит до 35% ВВП, но это исходя из сегодняшней ситуации и динамики последних нескольких дней, когда у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату", - отметил он.

Рашкован добавил, что сейчас переговорная позиция Украины благодаря усилиям армии стала лучше, чем была десять дней назад, при этом стоит учитывать, что если президент РФ Владимир Путин не будет идти на какие-либо приемлемые для Украины уступки, то падение экономики самой России в итоге будет еще большим. Однако он подчеркнул, что в целом ситуация остается крайне неопределенной.

"Чтобы делать более-менее точные прогнозы, нужно попытаться заякорить себя впереди, понять, когда наступит точка окончания войны, когда наступит день без очередных серьезных разрушений инфраструктуры и предприятий. Для украинской экономики этой событийной ниточки пока что нет, ее нет и для российской экономики в ее нынешнем стремительном падении - это тоже важно понимать", - сказал представитель фонда.

По его словам, неопределенности в этой ситуации добавляет и то, что таких попыток масштабного захвата одной страны другой в мире уже давно не было, и украинский конфликт этим принципиально отличается от войн в Сирии, Афганистане или Йемене.

Напомним, что официально МВФ пока что прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году лишь на 10%. Однако украинский министр финансов Сергей Марченко уже также сделал куда более пессимистический прогноз, что величина падения ВВП страны в нынешнем году может составить от трети до половины.