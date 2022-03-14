ВВП Украины сократится минимум на 10% в 2022 году — прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократится на 10% в 2022 году, в случае скорейшего завершения войны. Об это сообщает издание Bloomberg со ссылкой на отчет МВФ.

По данным МВФ, в конечном итоге сокращение может быть намного более глубоким, в диапазоне от 25% до 35%. Такой прогноз международный кредитор сделал исходя из данных о сокращении ВВП в реальном времени в таких странах, как Ирак, Ливан, Сирия и Йемен.

В Bloomberg сопоставляют прогноз падения ВВП Украины в 2022 году со снижением на 6,6% в 2014 году и на 9,8% в 2015 году после аннексии Крыма Россией.

"Оценки дефицита финансирования фонда следует рассматривать как абсолютный минимум и мост к тому моменту времени, когда всесторонняя послевоенная оценка позволит адекватно оценить потребности в финансировании, которые, вероятно, будут значительно выше", — говорится в сообщении фонда.

В МВФ предварительно подсчитали, что Украине понадобится внешнее финансирование в размере 4,8 миллиарда долларов в 2022 году. Сейчас международный кредитор работает над созданием фонда, чтобы помочь странам направить больше ресурсов в Украину.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что величина падения объема ВВП Украины в 2022 году составит от трети до половины.

По его словам, многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, множество работников просто уехали.