Падение ВВП Украины в 2022 году составит от трети до половины — министр финансов

Величина падения объема ВВП Украины в 2022 году составит от трети до половины. Об этом сказал в интервью Forbes.ua министр финансов Сергей Марченко.

"Негативные последствия войны будут колоссальными. На долю 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Самый важный участок — Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП", — отметил чиновник.

По его словам, многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, множество работников просто уехали.

"Министерство экономики посчитало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах. Точно можно будет посчитать только после войны", — добавил Марченко.

Он также сообщил, что таможенные поступления сейчас составляют лишь 15% от довоенных, в частности, не функционируют Одесская и Киевская таможни.

"У нас огромные бюджетные издержки при резко снизившихся доходах. На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, Одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась. Функционирует только западное направление", — отметил министр.

По словам главы Минфина, традиционные грузы сейчас "не едут", к тому же поступления в госбюджет упали еще и из-за решений Кабинета министров об упрощении ввоза гуманитарной помощи и продовольствия.

"По другим доходам не все однозначно. В первые же дни Национальный банк перечислил часть доходов, госбанки заплатили дивиденды, многие предприятия заплатили налоги наперед. Все это позволило возмещать НДС, осуществлять социальные выплаты и обслуживать долг", — добавил при этом Марченко.

Отметим также, что согласно недавней оценке британского Центра экономических и бизнес-исследований, производственные потери Украины в период с 2014 по 2020 год из-за конфликта с Россией составили 280 миллиардов долларов, в том числе капитальные потери от утраченных или поврежденных украинских активов в Крыму и на Донбассе оцениваются в 117 миллиардов долларов.