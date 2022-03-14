Падіння ВВП України у 2022 році становитиме від третини до половини — міністр фінансів

Величина падіння обсягу ВВП України у 2022 році становитиме від третини до половини. Про це сказав в інтерв'ю Forbes.ua міністр фінансів Сергій Марченко.

"Негативні наслідки війни будуть колосальними. На долю 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Найважливіша ділянка – Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП", — зазначив чиновник.

За його словами, багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали.

"Міністерство економіки порахувало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про 500 мільярдів. Точно можна буде порахувати лише після війни", — додав Марченко.

Він також повідомив, що митні надходження нині становлять лише 15% від довоєнних, зокрема не функціонують Одеська та Київська митниці.

"У нас величезні бюджетні витрати при різкому зниженні доходів. На митниці ми збираємо від сили 15% надходжень мирного часу. Незважаючи на те, що Одеса не окупована, Одеська митниця не функціонує. А вона приносила до 20% надходжень. Київська митниця теж зупинилася. Функціонує лише західний напрямок", — зазначив міністр.

За словами голови Мінфіну, традиційні вантажі зараз "не їдуть", до того ж надходження до держбюджету впали ще й через рішення Кабінету міністрів щодо спрощення ввезення гуманітарної допомоги та продовольства.

"За іншими доходами не все однозначно. У перші ж дні Національний банк перерахував частину доходів, держбанки заплатили дивіденди, багато підприємств заплатили податки наперед. Все це дозволило відшкодовувати ПДВ, здійснювати соціальні виплати та обслуговувати борг", — додав при цьому Марченко.

Зазначимо також, що згідно з нещодавньою оцінкою британського Центру економічних та бізнес-досліджень, виробничі втрати України у період з 2014 по 2020 рік через конфлікт з Росією склали 280 мільярдів доларів, у тому числі капітальні втрати від втрачених чи пошкоджених українських активів у Криму та на Донбасі оцінюються у 117 мільярдів доларів.